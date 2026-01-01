У Рівному зловили російського шпигуна, який стежив за ССО

Працівники СБУ затримали громадянина рф, який на замовлення фсбСил спеціальних операцій ЗСУ.Про це у телеграмі повідомила СБУ.Військова контррозвідка Служби безпеки у взаємодії з Головнокомандувачем Збройних Сил України запобігла новим спробам агентурного проникнення фсб у Сили оборони нашої держави. За результатами комплексних заходів у Рівному затримано російського шпигуна, який намагався вистежити партизанське підпілля Сил спеціальних операцій (ССО).Зловмисником виявився 28-річний громадянин рф. У 2018-2019 роках він проходив військову службу як розвідник російської воєнної розвідки.За даними розслідування, фігурант прибув до Рівного у 2021 році під виглядом пересічного жителя Красноярського краю росії, який має українських родичів.Далі фігурант почав збирати контакти військовослужбовців ССО ЗСУ, щоб шпигувати «всередині» цього підрозділу.Зокрема, він намагався отримати персональні дані військових ССО та передати рашистам через заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.Крім того, його цікавила інформація про осіб, які таємно співпрацюють з ССО та залучаються до підготовки і проведення спецоперацій.Військова контррозвідка СБУ викрила шпигуна, покроково задокументувала його підривну діяльність і затримала «на гарячому» на завершальному етапі спецоперації.Разом з тим, під час обшуку в фігуранта знайдено військовий формений одяг рф і документи країни-агресора.Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.