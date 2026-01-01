В Офісі президента відреагували на публікацію FT про вимогу США провести вибори
Сьогодні, 11:50
В Офісі Президента відреагували на оприлюднену Financial Times інформацію про вимогу США провести вибори до 15 травня. В ОП наголосили, що не проти виборів, але має бути гарантована безпека.
Про це Укрінформу повідомило джерело в Офісі Президента.
«Якщо росіяни кожен день вбивають, то як можна оголошувати чи всерйоз розглядати вибори найближчими тижнями? Ніхто ж не проти виборів, але має бути безпека», - зазначили в ОП.
Принагідно там нагадали, що тільки сьогодні вночі росіяни вбили трьох дітей на Харківщині, яким не було і двох років.
Раніше Financial Times із посиланням на власні джерела оприлюднила інформацію про те, що Україна почала готуватися до проведення президентських виборів і референдуму щодо мирної угоди з Росією після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа висунула вимогу організувати голосування до 15 травня, пригрозивши в іншому разі позбавити Київ гарантій безпеки.
Президент Володимир Зеленський 3 січня під час брифінгу наголосив, що вибори неможливі без припинення вогню, та закликав партнерів допомогти з підтримкою інфраструктури для їх проведення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Укрінформу повідомило джерело в Офісі Президента.
«Якщо росіяни кожен день вбивають, то як можна оголошувати чи всерйоз розглядати вибори найближчими тижнями? Ніхто ж не проти виборів, але має бути безпека», - зазначили в ОП.
Принагідно там нагадали, що тільки сьогодні вночі росіяни вбили трьох дітей на Харківщині, яким не було і двох років.
Раніше Financial Times із посиланням на власні джерела оприлюднила інформацію про те, що Україна почала готуватися до проведення президентських виборів і референдуму щодо мирної угоди з Росією після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа висунула вимогу організувати голосування до 15 травня, пригрозивши в іншому разі позбавити Київ гарантій безпеки.
Президент Володимир Зеленський 3 січня під час брифінгу наголосив, що вибори неможливі без припинення вогню, та закликав партнерів допомогти з підтримкою інфраструктури для їх проведення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Рівному зловили російського шпигуна, який стежив за ССО
Сьогодні, 12:23
Матюки на адресу поліцейських обійшлися волинянину у 85 гривень
Сьогодні, 12:02
В Офісі президента відреагували на публікацію FT про вимогу США провести вибори
Сьогодні, 11:50
У центрі Луцька на чоловіка впала величезна брила льоду. ВІДЕО
Сьогодні, 11:30
Від обстрілу на Харківщині загинув військовий із Волині
Сьогодні, 11:27