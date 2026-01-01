США вимагають від України провести президентські вибори і референдум до 15 травня, - FT

Володимир Зеленський має намір оголосити план щодо проведення президентських виборів і референдуму в день роковин повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого. Адміністрація Дональда Трампа вимагає від України провести президентські вибори і референдум до 15 травня, інакше Київ ризикує втратити запропоновані безпекові гарантії США.



Про це пише Financail Times із посиланням на джерела, пише



За даними видання, Україна вже розпочала планування президентських виборів разом із референдумом.



Раніше Reuters писало, що питання виборів обговорювали під час нещодавніх зустрічей представників США та України.



За даними агентства, амбітною метою лишається підписання мирної угоди між росією та Україною вже в березні. Далі угоду, згідно з планом, мають винести на затвердження в межах загальнонаціонального референдуму в Україні.



Сторони обговорювали можливість референдуму й одночасно з ним виборів президента вже у травні. Президент України Володимир Зеленський, як зазначається, відкритий до ідеї виборів найближчим часом. Хоча інші співрозмовники агентства називають такі терміни фантастичними, адже досі немає згоди щодо ключових питань, зокрема територій.



За даними Reuters, представники Вашингтона виступають за голосування найближчим часом, бо через проміжні вибори у США, що відбудуться в листопаді, потім американські високопосадовці матимуть менше часу й політичного капіталу для укладення мирної угоди.

