На Волинь повертається «на щиті» Герой Анатолій Краглик

«На щиті» із Захисником України Анатолієм Крагликом.



Про це у телеграмі повідомляє



По місту кортеж рухатиметься вулицями Луцькою – Ковельською – Шпитальною.



Мешканців громади просять гідно зустріти Захисника, утворивши коридор шани вздовж маршруту руху кортежу, а також водіїв, які матимуть змогу, долучитися до колони супроводу.



«Щирі співчуття рідним… Вічна пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.





