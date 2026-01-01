На Волинь повертається «на щиті» Герой Анатолій Краглик

Сьогодні, 11 лютого, орієнтовно о 13:40 громада у Володимирі зустрічатиме скорботний кортеж «На щиті» із Захисником України Анатолієм Крагликом.

Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.

По місту кортеж рухатиметься вулицями Луцькою – Ковельською – Шпитальною.

Мешканців громади просять гідно зустріти Захисника, утворивши коридор шани вздовж маршруту руху кортежу, а також водіїв, які матимуть змогу, долучитися до колони супроводу.

«Щирі співчуття рідним… Вічна пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.

