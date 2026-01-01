На Запоріжжі загинув військовий з Волині Анатолій Краглик

На Запоріжжі загинув військовий з Волині Анатолій Краглик
На війні загинув старший-сержант з Володимира Анатолій Краглик.

Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.

"Анатолій Адамович, 1982 року народження, загинув 7 лютого, під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Він мужньо виконував свій обов'язок із захисту України та до останнього був вірний військовій присязі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату і час прощання із Захисником повідомлять згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!

