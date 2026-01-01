На Запоріжжі загинув військовий з Волині Анатолій Краглик
Сьогодні, 16:28
На війні загинув старший-сержант з Володимира Анатолій Краглик.
Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
"Анатолій Адамович, 1982 року народження, загинув 7 лютого, під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Він мужньо виконував свій обов'язок із захисту України та до останнього був вірний військовій присязі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату і час прощання із Захисником повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
"Анатолій Адамович, 1982 року народження, загинув 7 лютого, під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Він мужньо виконував свій обов'язок із захисту України та до останнього був вірний військовій присязі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату і час прощання із Захисником повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Російська атака: мер Нововолинська розповів про ситуацію з водою, теплом та світлом у місті
Сьогодні, 17:00
На Запоріжжі загинув військовий з Волині Анатолій Краглик
Сьогодні, 16:28
На благодійному заході біля Луцька зібрали більше 2 мільйонів гривень для Матвія Колядюка
Сьогодні, 15:37