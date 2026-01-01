На Волині свекруха хотіла налякати невістку і заявила на неї в поліцію

Днями на лінію 102 надійшло повідомлення про нібито неналежне виконання обов’язків щодо догляду за дитиною в одному із сіл Любешівської громади.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На виклик оперативно прибули працівники групи реагування патрульної поліції ВПД №1 (с-ща Любешів). Під час перевірки поліцейські зʼясували, що інформація не підтвердилася — заявниця здійснила виклик з метою залякування своєї невістки.За даним фактом, відповідно до чинного законодавства, на заявницю складено адміністративні матеріали за ст. 183 КУпАП.У поліції нагадують: неправдиві повідомлення на лінію 102 тягнуть за собою адміністративну відповідальність та відволікають поліцейських від надання допомоги тим, хто її дійсно потребує.