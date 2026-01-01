На Волині свекруха хотіла налякати невістку і заявила на неї в поліцію
Сьогодні, 15:41
Днями на лінію 102 надійшло повідомлення про нібито неналежне виконання обов’язків щодо догляду за дитиною в одному із сіл Любешівської громади.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
На виклик оперативно прибули працівники групи реагування патрульної поліції ВПД №1 (с-ща Любешів). Під час перевірки поліцейські зʼясували, що інформація не підтвердилася — заявниця здійснила виклик з метою залякування своєї невістки.
За даним фактом, відповідно до чинного законодавства, на заявницю складено адміністративні матеріали за ст. 183 КУпАП.
У поліції нагадують: неправдиві повідомлення на лінію 102 тягнуть за собою адміністративну відповідальність та відволікають поліцейських від надання допомоги тим, хто її дійсно потребує.
