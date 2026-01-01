Поліг рік тому у Курській області: підтвердили загибель воїна з Луцька Віктора Смоляра

Віктор Смоляр.



Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Лучанин Смоляр Віктор Іванович, 13.01.1988 року народження був призваний на військову службу та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду кулеметника

3 штурмового відділення 3 штурмового взводу 2 штурмової роти.



Солдат Смоляр Віктор Іванович загинув 19.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кругленькоє Курської області", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!



