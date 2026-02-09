Удари по складах росіян знищили близько 6000 FPV-дронів
Сьогодні, 14:39
Сили оборони в ніч на 9 лютого вдарили по пункту управління Повітряно-десантних військ Росії у районі міста Суджа.
Про це повідомили у Генштабі, пише LB.ua.
Також у межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора вдарили по складу боєприпасів окупантів в районі Новоолексіївки в Херсонській області. Крім того, з'явилися нові дані про попередні удари: внаслідок атаки, зокрема по складу дронів у районі Ростова-на-Дону, підтверджено знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та комплектуючими.
“За попередніми даними, знищено близько 6 тисяч FPV-дронів. Пошкоджень також зазнали ще декілька контейнерів із безпілотниками”, – повідомили в Генштабі.
