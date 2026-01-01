ЗСУ зачистили від росіян Чугунівку на Харківщині та встановили в селищі державний прапор
Сьогодні, 13:42
Війська рф намагалися проникнути в селище Чугунівка на Харківщині. Сили оборони зачистили селище від росіян та встановили там державний прапор.
Про це повідомили в 16 армійському корпусі, пише Громадське.
Українські військові розповіли, що, скориставшись складними погодними умовами, росіяни намагалися непомітно для Сил оборони проникнути в Чугунівку.
Попри негоду, оператори розвідувальних безпілотників вчасно помітили групу окупантів. Після цього стрілецька спеціалізована рота «Шквал» провела зачистку населеного пункту. Частину окупантів, які склали зброю, узяли в полон.
У Чугунівці встановили державний прапор України.
«Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України», — заявили в 16 армійському корпусі.
Селище Чугунівка розташоване в Куп’янському районі Харківської області.
За даними Генерального штабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку минулої доби, 8 лютого, відбулося 14 російських атак. Сили оборони відбили штурмові дії окупантів у бік Куп’янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки, Новоплатонівки.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в 16 армійському корпусі, пише Громадське.
Українські військові розповіли, що, скориставшись складними погодними умовами, росіяни намагалися непомітно для Сил оборони проникнути в Чугунівку.
Попри негоду, оператори розвідувальних безпілотників вчасно помітили групу окупантів. Після цього стрілецька спеціалізована рота «Шквал» провела зачистку населеного пункту. Частину окупантів, які склали зброю, узяли в полон.
У Чугунівці встановили державний прапор України.
«Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України», — заявили в 16 армійському корпусі.
Селище Чугунівка розташоване в Куп’янському районі Харківської області.
За даними Генерального штабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку минулої доби, 8 лютого, відбулося 14 російських атак. Сили оборони відбили штурмові дії окупантів у бік Куп’янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки, Новоплатонівки.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку пропонують вулицю Цегельна перейменувати на честь командира групи снайперів, Героя України Романа Самусіка
Сьогодні, 14:10
ЗСУ зачистили від росіян Чугунівку на Харківщині та встановили в селищі державний прапор
Сьогодні, 13:42
Росія імітує новий наступ на півночі України, - ISW
Сьогодні, 13:06
На Волині затримали трьох браконьєрів
Сьогодні, 12:47
У Луцьку злодій витягнув з кишені пенсіонера 16 тисяч гривень
Сьогодні, 12:39