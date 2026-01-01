ЗСУ зачистили від росіян Чугунівку на Харківщині та встановили в селищі державний прапор





Про це повідомили в 16 армійському корпусі, пише



Українські військові розповіли, що, скориставшись складними погодними умовами, росіяни намагалися непомітно для Сил оборони проникнути в Чугунівку.



Попри негоду, оператори розвідувальних безпілотників вчасно помітили групу окупантів. Після цього стрілецька спеціалізована рота «Шквал» провела зачистку населеного пункту. Частину окупантів, які склали зброю, узяли в полон.



У Чугунівці встановили державний прапор України.



«Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України», — заявили в 16 армійському корпусі.



Селище Чугунівка розташоване в Куп’янському районі Харківської області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку минулої доби, 8 лютого, відбулося 14 російських атак. Сили оборони відбили штурмові дії окупантів у бік Куп’янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки, Новоплатонівки.



Головне фото - ілюстративне.

