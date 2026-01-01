Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У січні при Головному управлінні Національної поліції Волині та при Управлінні поліції охорони запрацювали оновлені поліцейські комісії. Це такі собі колегіальні органи, які відбирають та оцінюють кандидатів на роботу в поліції. Щоб все було прозоро, неупереджено і під громадським контролем.
В комісію, за законом, входять представники поліції і двоє представників громадськості. Останніх делегує Волинська обласна рада.
У раді цим займається Постійна комісія з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю та корупцією.
Саме ця комісія рекомендує раді, кого включити у склад поліцейських комісій.
І саме цю комісію у Волиньраді очолює Анатолій Вітів, якого нещодавно НАБУ та САП викрили на одержанні неправомірної вигоди.
Журналісти інтернет-видання ВолиньPost, вирішили поцікавитись хто ж ці люди, які, згідно із законом, повинні мати “бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості та суспільний авторитет” і яких облрада з подачі комісії Вітіва делегувала до поліцейських комісій?
До оновленого складу комісії Управління поліції охорони Волинська обласна рада делегувала двох представників громадськості: волонтерку Тетяну Потоцьку і “представника Волинської обласної громадської організації «Волинський край» Андрій Білан”.
Про волонтерку Тетяну Потоцьку волиняни знають. Вона займається пошуком та перевезенням тіл загиблих воїнів. Про неї навіть фільм зняли.
А от про Андрія Білана як громадського активіста - навряд чи комусь щось відомо.
Зате набагато більше про Білана знають, як про депутата Луцької міської ради від ВО «Свобода» та одного з фігурантів скандальних «плівок Вітіва». Прокурор САП на судовому процесі чітко заявляв про розподілення неправомірної вигоди в тому числі і Андрію Білану.
Тож чи варто було включати Білана у поліцейську комісію? Питання - до депутатів Волинської обласної ради.
Комісію Головного управління Національної поліції у Волинській області теж оновинили. Туди, за поданням комісії Вітіва і зі згоди депутатів облради, увійшли представник ГО “Волинський край” Роман Стецькович і представник громадської організації «Луцька міська організація Спілки воїнів АТО Волині» Андрій Поліщук.
Цікаво, що увесь минулий рік у цій комісії сидів ще один фігурант “плівок Вітіва” - адвокат Іван Пікун, якого журналісти в контексті інформації з “плівок” називали “особистим касиром Вітіва”.
У Пікуна, за повідомленням прокурора САП, під час проведення обшуку у справі Вітіва було вилучено 65 тисяч доларів. Пікун був формальним зберігачем грошових коштів, які належали Вітіву, - йшлося під час судового розгляду ВАКС.
А роком раніше Пікун, як носій “бездоганної репутації, високих професійних та моральних якостей, суспільного авторитету” займався відбором кандидатів на роботу в іншій поліцейській комісії - при Управлінні Патрульної поліції.
У різні часи Волинська обласна рада, якщо була потреба поставити кудись “представника громадськості” - не раз відряджала у поліцейські та інші комісії представників ГО “Волинський край”.
Наприклад, рішенням Волинської обласної ради від 17 грудня 2019 року до складу поліцейської комісії Департаменту патрульної поліції у м. Луцьк обрали представника Волинської обласної громадської організації «Волинський край» Сівака Олександра Валерійовича.
Засновниками ГО «Волинський край» є члени ВО “Свобода” Святослав Боруцький та Руслан Тимощук. Боруцький - один з колишніх очільників «Свободи» у Луцьку та екс-депутат обласної ради, якого судили за хабарництво.
Контактна електронна адреса ГО “Волинський край” - sashok.svoboda@gmail.com
Головою наглядової ради зараз є Анатолій Вітів. Більше того, до 2017 року він був офіційним очільником цієї організації. Тоді його на цій посаді в ГО змінив Олександр Самосик. Якого у 2022 році комісія Вітіва відрядила до складу поліцейської комісії Управління поліції охорони в області.
З усього видно, що ця організація - повністю підкронтрольна Анатолію Вітіву тож її представників теж можемо називати “людьми Вітіва”.
Усі, хто бодай трохи орієнтується у волинській політиці, добре знають: така практика розставляти «своїх» людей у різні структури — характерний почерк Анатолія Вітіва. У такий спосіб він намагається одночасно контролювати процеси в області та забезпечувати партійцям вигідні місця, які, скажімо так, інколи бувають прибутковими. Втім, до детальнішого розбору цього явища ми ще повернемося в наступних публікаціях.
ЮРІЙ СКОВОРОДА
