Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У січні при Головному управлінні Національної поліції Волині та при Управлінні поліції охорони запрацювали оновлені поліцейські комісії. Це такі собі колегіальні органи, які відбирають та оцінюють кандидатів на роботу в поліції. Щоб все було прозоро, неупереджено і під громадським контролем.

В комісію, за законом, входять представники поліції і двоє представників громадськості. Останніх делегує Волинська обласна рада.

У раді цим займається Постійна комісія з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю та корупцією.

Саме ця комісія рекомендує раді, кого включити у склад поліцейських комісій.

І саме цю комісію у Волиньраді очолює Анатолій Вітів, якого нещодавно НАБУ та САП викрили на одержанні неправомірної вигоди.

Журналісти інтернет-видання ВолиньPost, вирішили поцікавитись хто ж ці люди, які, згідно із законом, повинні мати “бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості та суспільний авторитет” і яких облрада з подачі комісії Вітіва делегувала до поліцейських комісій?

Андрій Білан — у комісії Управління поліції охорони


До оновленого складу комісії Управління поліції охорони Волинська обласна рада делегувала двох представників громадськості: волонтерку Тетяну Потоцьку і “представника Волинської обласної громадської організації «Волинський край» Андрій Білан”.

Андрій Білан
Андрій Білан

Про волонтерку Тетяну Потоцьку волиняни знають. Вона займається пошуком та перевезенням тіл загиблих воїнів. Про неї навіть фільм зняли.

А от про Андрія Білана як громадського активіста - навряд чи комусь щось відомо.

Зате набагато більше про Білана знають, як про депутата Луцької міської ради від ВО «Свобода» та одного з фігурантів скандальних «плівок Вітіва». Прокурор САП на судовому процесі чітко заявляв про розподілення неправомірної вигоди в тому числі і Андрію Білану.

Тож чи варто було включати Білана у поліцейську комісію? Питання - до депутатів Волинської обласної ради.

Іван Пікун — у комісії при ГУНП


Комісію Головного управління Національної поліції у Волинській області теж оновинили. Туди, за поданням комісії Вітіва і зі згоди депутатів облради, увійшли представник ГО “Волинський край” Роман Стецькович і представник громадської організації «Луцька міська організація Спілки воїнів АТО Волині» Андрій Поліщук.

Цікаво, що увесь минулий рік у цій комісії сидів ще один фігурант “плівок Вітіва” - адвокат Іван Пікун, якого журналісти в контексті інформації з “плівок” називали “особистим касиром Вітіва”.

У Пікуна, за повідомленням прокурора САП, під час проведення обшуку у справі Вітіва було вилучено 65 тисяч доларів. Пікун був формальним зберігачем грошових коштів, які належали Вітіву, - йшлося під час судового розгляду ВАКС.

А роком раніше Пікун, як носій “бездоганної репутації, високих професійних та моральних якостей, суспільного авторитету” займався відбором кандидатів на роботу в іншій поліцейській комісії - при Управлінні Патрульної поліції.

Колишній керівник ГО «Волинський край» Олександр Самосик та адвокат Іван Пікун
Колишній керівник ГО «Волинський край» Олександр Самосик та адвокат Іван Пікун

«Волинський край» — що це за організація така


У різні часи Волинська обласна рада, якщо була потреба поставити кудись “представника громадськості” - не раз відряджала у поліцейські та інші комісії представників ГО “Волинський край”.

Наприклад, рішенням Волинської обласної ради від 17 грудня 2019 року до складу поліцейської комісії Департаменту патрульної поліції у м. Луцьк обрали представника Волинської обласної громадської організації «Волинський край» Сівака Олександра Валерійовича.

Засновниками ГО «Волинський край» є члени ВО “Свобода” Святослав Боруцький та Руслан Тимощук. Боруцький - один з колишніх очільників «Свободи» у Луцьку та екс-депутат обласної ради, якого судили за хабарництво.

Контактна електронна адреса ГО “Волинський край” - sashok.svoboda@gmail.com

Головою наглядової ради зараз є Анатолій Вітів. Більше того, до 2017 року він був офіційним очільником цієї організації. Тоді його на цій посаді в ГО змінив Олександр Самосик. Якого у 2022 році комісія Вітіва відрядила до складу поліцейської комісії Управління поліції охорони в області.

З усього видно, що ця організація - повністю підкронтрольна Анатолію Вітіву тож її представників теж можемо називати “людьми Вітіва”.

Усі, хто бодай трохи орієнтується у волинській політиці, добре знають: така практика розставляти «своїх» людей у різні структури — характерний почерк Анатолія Вітіва. У такий спосіб він намагається одночасно контролювати процеси в області та забезпечувати партійцям вигідні місця, які, скажімо так, інколи бувають прибутковими. Втім, до детальнішого розбору цього явища ми ще повернемося в наступних публікаціях.

ЮРІЙ СКОВОРОДА

Вітіву вдалось зібрати усе лайно разом. Воно липне одне до другого. Закон фізики. Смороду від нього на все місто.
Відповісти
Та то є навіть дуже добре ! Зібрали докупи усе і усіх і одним махом одночасно в одному місці всіх і накрили !
Відповісти
