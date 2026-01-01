Загинув у день свого народження: на Волині попрощалися з 55-річним воїном Сергієм Томашевичем

Ковельська громада попрощалася з ковельчанином, стрільцем 2-го мотопіхотного батальйону військової частини А5002, старшим солдатомВін загинув у день свого народження, коли йому виповнилося 55 років..."Народився у Ковелі, навчався у ЗОШ №7. Зі шкільних років займався вільною боротьбою. Мав чимало спортивних нагород, був срібним призером Всеукраїнської універсіади, кандидатом у майстри спорту.Пройшов строкову військову службу. Працював тренером з вільної боротьби у ДЮСШ фізкультурно-спортивного товариства «Спартак».Найбільше Сергій Томашевич цінував не власні досягнення, а успіхи своїх вихованців. Серед них чимало майстрів і кандидатів у майстри спорту, учасників і призерів європейських, світових чемпіонатів, переможців всеукраїнських та обласних змагань. Коли припинилося фінансування школи, він був змушений залишити тренерську роботу.Працював на залізниці, на приватних підприємствах.Надійною опорою і справжнім тилом для нього завжди була родина: дружина, син, донька. Особливою радістю й великою любов’ю його життя стали онуки —та6 лютого 2025 року Сергія мобілізували. Пройшов військову підготовку і долучився до 158-ї ОМБр. Спочатку — Сумщина. Три місяці на позиціях. Потім — коротка відпустка і знову на фронт, на Покровський напрямок. Довгий час родина не мала з ним зв’язку — лише короткі повідомлення, які Сергій передавав через командира. 16 січня група вийшла з позицій і рухалася до місця дислокації батальйону. Та 19 січня бійців накрило шквальним артилерійським вогнем. Сергій Томашевич отримав поранення, несумісні з життям", - розповіли у громаді.Він загинув 19 січня 2026 року поблизу населеного пункту Білицьке Покровського району Донецької області."Навіки 55 ...Сергій Юрійович був порядним, добрим і щирим. Людиною честі, воїном, який до останнього залишався вірний присязі й Україні.Висловлюю щирі співчуття мамі Марії Юліанівні, дружині Наталії, сину Максиму та невістці Лілі, доньці Олені, онукам Асійці й Макару, братам, сестрі, усій великій родині, близьким та друзям полеглого.Світла пам’ять і слава Захиснику!" - зазначив мер Ковеля Ігор Чайка.Поховали Сергія Томашевича на Алеї Героїв міського кладовища.