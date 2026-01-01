Інструменти, знижки та подарунки: у Струмівці відкривають новий салон «Dnipro-M»

У селі Струмівка поблизу Луцька відкриють новий фірмовий салон майстерності «Dnipro-M».

Відкриття відбудеться вже завтра 30 січня 2026 року за адресою: вул. Рівненська, 1-Р (ТЦ «ПЕРШИЙ»).

З нагоди відкриття для відвідувачів підготували приємні бонуси: на всі неакційні товари діятиме знижка 10%. Окрім цього, кожен покупець, який здійснить покупку від 2000 гривень, отримає лотерейний білет і стане учасником розіграшу подарунків.

Розіграш відбудеться 1 лютого о 16:00.

Серед подарунків:

  • 5 сертифікатів по 1000 грн

  • зварювальний апарат Dnipro-M i120 Mini

  • акумуляторний дриль-шуруповерт Dnipro-M CD-12QP

  • шліфмашина кутова Dnipro-M GL-125S

  • набір інструментів Dnipro-M Ultra 46 шт. 1/4

  • маска зварника Dnipro-M WM-39N, а також додаткові призи

    • Як і в інших фірмових салонах мережі «Dnipro-M», у новому магазині клієнтам будуть доступні додаткові зручності та сервіси.

    Зокрема, тут можна підзарядити свої гаджети, магазин працює навіть без світла, відвідувачі мають можливість протестувати інструмент перед покупкою, а також скористатися сервісним обслуговуванням. Крім того, передбачена оплата частинами від ПриватБанку та monobank.

    За детальною інформацією можна звертатися за телефоном: 067 414 5199.
    Також у «Dnipro-M» нагадали графік роботи вже діючих магазинів на Волині:

    Луцьк
  • вул. Єршова, 11б — щодня з 8:00 до 20:00

  • вул. Ковельська, 3/2 — щодня з 8:00 до 20:00

  • вул. Львівська, 98 — щодня з 8:00 до 20:00

    • Рожище
  • вул. Героїв УПА, 5 — щодня з 8:00 до 19:00

    • Горохів
  • вул. Луцька, 21 — щодня з 8:00 до 20:00

    • Ківерці
  • вул. Соборності 7 — щодня з 8:00 до 19:00

    • Любомль
  • вул. Володимирська 9 — щодня з 8:00 до 19:00

