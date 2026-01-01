Інструменти, знижки та подарунки: у Струмівці відкривають новий салон «Dnipro-M»

5 сертифікатів по 1000 грн

зварювальний апарат Dnipro-M i120 Mini

акумуляторний дриль-шуруповерт Dnipro-M CD-12QP

шліфмашина кутова Dnipro-M GL-125S

набір інструментів Dnipro-M Ultra 46 шт. 1/4

маска зварника Dnipro-M WM-39N, а також додаткові призи

вул. Єршова, 11б — щодня з 8:00 до 20:00

вул. Ковельська, 3/2 — щодня з 8:00 до 20:00

вул. Львівська, 98 — щодня з 8:00 до 20:00

вул. Героїв УПА, 5 — щодня з 8:00 до 19:00

вул. Луцька, 21 — щодня з 8:00 до 20:00

вул. Соборності 7 — щодня з 8:00 до 19:00

вул. Володимирська 9 — щодня з 8:00 до 19:00

У селі Струмівка поблизу Луцька відкриють новий фірмовий салон майстерностіВідкриття відбудеться вже завтра 30 січня 2026 року за адресою: вул. Рівненська, 1-Р (ТЦ «ПЕРШИЙ»).З нагоди відкриття для відвідувачів підготували приємні бонуси: на всі неакційні товари. Окрім цього, кожен покупець, який, отримає лотерейний білет іРозіграш відбудеться 1 лютого о 16:00.Як і в інших фірмових салонах, у новому магазині клієнтам будуть доступні додаткові зручності та сервіси.Зокрема, тут, магазин працює навіть без світла, відвідувачі мають можливість, а також скористатися сервісним обслуговуванням. Крім того, передбаченавід ПриватБанку та monobank.Також у «Dnipro-M» нагадали графік роботи вже діючих магазинів на Волині: