Коли і де на Волині виключатимуть світло 30 січня
Сьогодні, 20:39
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 30 січня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.
Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.1:
15:00-17:30
20:00-22:30
підчерга 1.2:
10:00-12:30
20:00-22:30
підчерга 2.1:
00:00-02:30
10:00-12:30
20:00-22:00
підчерга 2.2:
00:00-02:30
10:00-12:30
17:30-20:00
підчерга 3.1:
07:30-10:00
17:30-20:00
підчерга 3.2:
07:30-10:00
17:30-20:00
підчерга 4.1:
07:30-10:00
підчерга 4.2:
06:00-07:30
15:00-17:30
підчерга 5.1:
05:00-07:30
15:00-17:30
підчерга 5.2:
05:00-07:30
12:30-15:00
підчерга 6.1:
02:30-05:00
12:30-15:00
22:30-24:00
підчерга 6.2:
02:30-05:00
12:30-15:00
22:30-24:00
