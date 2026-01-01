Коли і де на Волині виключатимуть світло 30 січня





Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".



В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.

Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.



ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:

підчерга 1.1:

15:00-17:30

20:00-22:30

підчерга 1.2:

10:00-12:30

20:00-22:30

підчерга 2.1:

00:00-02:30

10:00-12:30

20:00-22:00

підчерга 2.2:

00:00-02:30

10:00-12:30

17:30-20:00

підчерга 3.1:

07:30-10:00

17:30-20:00

підчерга 3.2:

07:30-10:00

17:30-20:00

підчерга 4.1:

07:30-10:00

підчерга 4.2:

06:00-07:30

15:00-17:30

підчерга 5.1:

05:00-07:30

15:00-17:30

підчерга 5.2:

05:00-07:30

12:30-15:00

підчерга 6.1:

02:30-05:00

12:30-15:00

22:30-24:00

підчерга 6.2:

02:30-05:00

12:30-15:00

22:30-24:00

