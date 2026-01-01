Від удару FPV-дрона на війні загинув воїн з Волині Сергій Туз

Жорстока російсько-українська війна забрала ще одне молоде життя. Страшна звістка прийшла на Волинь.Про це повідомили у Мар'янівській громаді."З глибоким сумом повідомляємо про те, що підтвердилась загибель Героя -23.09.1986 року народження, жителя с. Галичани. Під час виконання бойового завдання, в наслідок ворожого ураження FPV-дрона 21.07.2025 року в районі населеного пункту Шахове Покровського району Донецької області загинув в бою за нашу Батьківщину", - йдеться у дописі.Про чин похорону та зустріч Захисника повідомимо згодом.Розпорядженням секретаря Мар'янівської селищної ради від 29.01.2026 року №13-р 29 - 31 січня оголошено днями жалоби за загиблим.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.