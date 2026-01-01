Від удару FPV-дрона на війні загинув воїн з Волині Сергій Туз

Від удару FPV-дрона на війні загинув воїн з Волині Сергій Туз
Жорстока російсько-українська війна забрала ще одне молоде життя. Страшна звістка прийшла на Волинь.

Про це повідомили у Мар'янівській громаді.

"З глибоким сумом повідомляємо про те, що підтвердилась загибель Героя - Туза Сергія Володимировича 23.09.1986 року народження, жителя с. Галичани. Під час виконання бойового завдання, в наслідок ворожого ураження FPV-дрона 21.07.2025 року в районі населеного пункту Шахове Покровського району Донецької області загинув в бою за нашу Батьківщину", - йдеться у дописі.

Про чин похорону та зустріч Захисника повідомимо згодом.

Розпорядженням секретаря Мар'янівської селищної ради від 29.01.2026 року №13-р 29 - 31 січня оголошено днями жалоби за загиблим.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, війна, втрата, загибель, Сергій Туз, смерть, Галичани, Шахове, Покровський район
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де у Луцьку замовити розпашні та відкатні ворота?
Сьогодні, 21:25
Від удару FPV-дрона на війні загинув воїн з Волині Сергій Туз
Сьогодні, 21:19
Коли і де на Волині виключатимуть світло 30 січня
Сьогодні, 21:03
Як шукати роботу в Шептицькому через сайт Robota
Сьогодні, 20:25
Інструменти, знижки та подарунки: у Струмівці відкривають новий салон «Dnipro-M»
Сьогодні, 19:30
Медіа
відео
1/8