Від удару FPV-дрона на війні загинув воїн з Волині Сергій Туз
Сьогодні, 21:19
Жорстока російсько-українська війна забрала ще одне молоде життя. Страшна звістка прийшла на Волинь.
Про це повідомили у Мар'янівській громаді.
"З глибоким сумом повідомляємо про те, що підтвердилась загибель Героя - Туза Сергія Володимировича 23.09.1986 року народження, жителя с. Галичани. Під час виконання бойового завдання, в наслідок ворожого ураження FPV-дрона 21.07.2025 року в районі населеного пункту Шахове Покровського району Донецької області загинув в бою за нашу Батьківщину", - йдеться у дописі.
Про чин похорону та зустріч Захисника повідомимо згодом.
Розпорядженням секретаря Мар'янівської селищної ради від 29.01.2026 року №13-р 29 - 31 січня оголошено днями жалоби за загиблим.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
