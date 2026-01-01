Якою буде погода на Волині у п'ятницю, 30 січня





Про це повідомляють у Волтнському обласному центрі з гідрометеорології.



У Луцьку буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби 6-8° морозу.



На території Волинської області буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби 6-11° морозу.

