Якою буде погода на Волині у п'ятницю, 30 січня
Сьогодні, 22:29
У Луцьку та на Волині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням.
Про це повідомляють у Волтнському обласному центрі з гідрометеорології.
У Луцьку буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби 6-8° морозу.
На території Волинської області буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби 6-11° морозу.
