На Волині медики врятували життя 84-річній жінці з інфарктом
Сьогодні, 01:15
У Нововолинську лікарі врятували 84-річну пацієнтку з інфарктом.
Про це повідомили у Нововолинській центральній міській лікарні.
84-річну Валентину Яківну у важкому стані з гострим інфарктом міокарда терміново доставила бригада екстреної медичної допомоги. «Швидку» пацієнтка викликала самостійно, медики приїхали оперативно та без зволікань доправили жінку до лікарні, розповідають рідні.
Сильний біль у грудях і критичний стан вимагали негайних дій! Команда Нововолинської ЦМЛ спрацювала миттєво: було проведено невідкладну коронарографію, - виконано стентування, - завдяки чому відновилося кровопостачання серця.
Особливу подяку жінка та рідні висловлюють завідувачу реперфузійним центром, серцево-судинному хірургу Олександру Бровку - за проведене оперативне втручання, яке врятувало життя.
А також вдячність лікарю-кардіологу інтервенційному Юрію Швораку за професійне ведення пацієнтки. Та всьому колективу кардіологічного відділення КНП «Нововолинська ЦМЛ»: за уважний догляд та постійну турботу.
«Добре, що сьогодні такі складні та життєво необхідні процедури можна виконати на місці, без втрати дорогоцінного часу. Ще й безкоштовно», - наголошують рідні.
