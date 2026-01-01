Оприлюднили демонстраційні версії тестів НМТ-2026 з усіх предметів
Сьогодні, 03:41
Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив демонстраційні варіанти тестів НМТ з усіх предметів.
Про це повідомляє "Освіта ua".
Демонстраційні тести є аналогічними до вступних тестів, які будуть застосовані під час відбору абітурієнтів для вступу на спеціальності бакалавра (магістра медичного спрямування) за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання, а також рівнем складності.
Кожен демонстраційний тест містить не лише завдання, а й правильні відповіді до них.
На роботу з кожним предметним демонстраційним тестом учасникам відведено 60 хвилин.
Однак під час проходження реального мультитесту вступник самостійно зможе розподіляти 120 хвилин, відведені на виконання української мови та математики у межах першого блоку до перерви, а також історії України та предмета за вибором учасника НМТ у межах другого блоку після перерви.
Загалом на виконання мультитесту з 4 предметів вступникам буде відведено 240 хвилин, з 20-хвилинною перервою між двома блоками.
Демонстраційні варіанти тестів доступні за ПОСИЛАННЯМ.
