Оприлюднили демонстраційні версії тестів НМТ-2026 з усіх предметів





Про це повідомляє



Демонстраційні тести є аналогічними до вступних тестів, які будуть застосовані під час відбору абітурієнтів для вступу на спеціальності бакалавра (магістра медичного спрямування) за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання, а також рівнем складності.



Кожен демонстраційний тест містить не лише завдання, а й правильні відповіді до них.



На роботу з кожним предметним демонстраційним тестом учасникам відведено 60 хвилин.



Однак під час проходження реального мультитесту вступник самостійно зможе розподіляти 120 хвилин, відведені на виконання української мови та математики у межах першого блоку до перерви, а також історії України та предмета за вибором учасника НМТ у межах другого блоку після перерви.



Загалом на виконання мультитесту з 4 предметів вступникам буде відведено 240 хвилин, з 20-хвилинною перервою між двома блоками.



Демонстраційні варіанти тестів доступні за ПОСИЛАННЯМ.

