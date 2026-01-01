У луцькому медінституті відбулася посвята бойових медиків у першокурсники

У Волинському медичному інстиуті відбулося подвійне свято - посвята у першокурсники бойових медиків і відкриття нових освітніх просторів.Про це повідомляють у Волинській обласній раді.Крім посвяти у першокурсники бойових медиків, відбулося відкриття новостворених осередків викладання предмету «Захист України» і модернізованого навчально-практичного центру медичних симуляцій.На урочистостях були присутні представники влади, військовослужбовці, науковці, медики, духовенство, представники міністерств охорони здоров’я, освіти і науки, Центру розвитку медсестринства, партнери проєкту ЄС «100 майстерень» у межах програми Ukraine Facility.Перейматимуть досвід і управлінці та керівники освітніх медичних закладів зі Львівщини та Рівненщини.У центрі уваги – бойові медики, які приступили до навчання, перебуваючи на фронті, а в ці дні прибули на екзаменаційну сесію. «З 2014 року наші випускники рятують життя воїнів на полі бою, в шпиталях, у військових частинах, допомагають цивільним, проявляючи не лише професійну майстерність, а й надзвичайний героїзм і відвагу. Волинський медінститут бере участь у черговому пілотному проєкті – це підготовка за заочною формою навчання бакалаврів та фахових молодших бакалаврів зі спеціальності Медсестринство осіб, які мають професійну кваліфікацію «Бойовий медик» та досвід проходження військової служби у Збройних Силах України. Перший набір склав 13 осіб», - розповіла в.о. ректора вишуОчільниця Центру розвитку медсестринства Міністерства охорони здоров’я Українизазначила, що запровадження такої навчально-професійної програми для бойових медиків – це гідний і справедливий шлях до здобуття вищої освіти людьми з особливим досвідом і знаннями, а також визнання їхньої ролі у війську та цивільному житті. Її колега - начальник управління медичних кадрів, освіти і науки Міністерства охорони здоров’я Сергій Убогов висловив сподівання, що після демобілізації частина із сьогоднішніх особливих першокурсників, здобувши фах парамедика, поповнить лави екстреної медицини: «Ви – дорогіцінний резерв, адже ця специфічна спеціальність, престижність якої ми підвищуємо, саме для таких відважних, активних і досвідчених людей».Волинський медінститут здійснює освітній процес у галузі вищої, фахової передвищої, професійно-технічної та післядипломної освіти, готуючи акушерок, медичних сестер, фельдшерів, фармацевтів, санітарних фельдшерів, лаборантів, зубних техніків, екстрених медичних техніків, молодших медичних сестер, а також магістрів та бакалаврів освітньо-професійних програм: Сестринська справа, Екстрена медицина/парамедик та Фармація. Колектив інституту також успішно імплементує Стратегію розвитку медсестринства в Україні. Особливого значення у виші надають симуляційному навчанню. Здобувачі освіти мають можливість тренуватися на сучасному обладнанні й відпрацьовувати практичні навички без ризику для пацієнта відповідно до затверджених протоколів.За кошти державного та обласного бюджетів тут відкрили ще два таких простори. Осередок «Захист України» облаштували на загальну суму 2,5 млн грн. Предмет викладатиме ветеран і відомий громадський діячЗа його словами, діятиме три навчальних модулі – патріотичне виховання, бойова підготовка та, власне, відпрацювання фахових медичних навичок. Оновлено також і навчально-практичний центр, для якого закупили додаткове сучасне симуляційне устаткування на суму понад 1.7 млн грн. Тут студенти опановуватимуть практичні уміння з надання допомоги при невідкладних станах як дорослим, так і дітям.