У Луцьку чоловік нафантазував вбивство знайомої

В обласному центрі Волині чоловік повідомив, що на території його будинку вбили його знайому.Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.За вказаною адресою негайно відправили екіпаж патрульних. На місці події інспектори виявили жінку, з якою було все гаразд.А от на чоловіка інспектори винесли постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП. Санкція статті передбачає штраф від 850 до 3400 гривень.Поліцейські нагадали: лінія екстреної допомоги призначена для реальних загроз життю та безпеці. Кожен неправдивий виклик відволікає екстрені служби від тих, хто справді потребує негайної допомоги.