Батькам загиблого воїна з Волині Костянтина Смірнова вручили посмертну нагороду сина
Сьогодні, 08:25
У Горохові батькам загиблого на війні молодого воїна Костянтина Смірнова вручили його посмертну нагороду.
Про це повідомили у Гороїівській міській раді.
Медаллю «За військову службу Україні» (посмертно) нагороджено Смірнова Костянтина, жителя села Пірванче, 1997 року народження, який віддав своє життя за незалежність і свободу України. Державну нагороду батькам загиблого Захисника вручили капітан Дмитро Кравчук та Горохівський міський голова Віктор Годик, як знак глибокої вдячності, пошани та визнання подвигу їхнього сина від імені українського народу та держави.
Костянтин Смірнов героїчно загинув 6 березня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бердичі Покровського району Донецької області, мужньо захищаючи територіальну цілісність і суверенітет України. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти, і лише через понад рік було підтверджено його загибель.
Служба Костянтина, його самопожертва та вірність військовій присязі є прикладом справжнього патріотизму й незламного духу українського воїна, а світла пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях рідних, побратимів і всієї громади, яка схиляє голову перед його подвигом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Гороїівській міській раді.
Медаллю «За військову службу Україні» (посмертно) нагороджено Смірнова Костянтина, жителя села Пірванче, 1997 року народження, який віддав своє життя за незалежність і свободу України. Державну нагороду батькам загиблого Захисника вручили капітан Дмитро Кравчук та Горохівський міський голова Віктор Годик, як знак глибокої вдячності, пошани та визнання подвигу їхнього сина від імені українського народу та держави.
Костянтин Смірнов героїчно загинув 6 березня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бердичі Покровського району Донецької області, мужньо захищаючи територіальну цілісність і суверенітет України. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти, і лише через понад рік було підтверджено його загибель.
Служба Костянтина, його самопожертва та вірність військовій присязі є прикладом справжнього патріотизму й незламного духу українського воїна, а світла пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях рідних, побратимів і всієї громади, яка схиляє голову перед його подвигом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Батькам загиблого воїна з Волині Костянтина Смірнова вручили посмертну нагороду сина
Сьогодні, 08:25
У Луцьку чоловік нафантазував вбивство знайомої
Сьогодні, 07:31
На Волині медики врятували життя 84-річній жінці з інфарктом
Сьогодні, 01:15