Як зимують тварини у луцькому притулку під час морозів

комунального підприємства "Ласка" у Луцьку. Про них дбають 16 працівників. Ця зима з регулярними відключеннями електроенергії виявилася особливо важкою.



Про це пише Оксану Богданюк.



З її слів, найважче обігрівати приміщення, де знаходяться післяопераційні тварини, з відключенням електроенергії кондиціонер, який тут є не працює.



"Там, де утримуються котики в вуличному вольєрі, там є три обігрівачі. Під час морозів жодна тварина не загинула", — говорить Оксана Богданюк.







Для забезпечення роботи операційної під час відключень електроенергії працює генератор. За день тут оперують 10-12 тварин, розповіла фельдшерка Мирослава Субіцька.



"Переохолодження, підмерзають лапки, взагалі травми такі, як після ДТП. Після того як пролікували, тоді стерилізуємо, далі — період перетримки після операційної, тоді на місце відлову", — розповідає фельдшерка.







Аби тварини витримали морози, місця їхнього перебування додатково утеплюють, для середньої за розміром собаки потрібно до 3 кг соломи в одну будку, говорить директорка "Ласки" Оксана Богданюк.







Для харчування собак на рік потрібно 22 000 кілограмів сухого корму, для котів майже півтори тисячі кілограмів сухого та орієнтовно тисячу кілограмів волого корму. Взимку годують собак двічі на день, для додаткового харчування залучають благодійників.



"Вранці ми даємо теплу варену їжу. Її готує працівник, який заступає на ніч саме з цією метою. Нам дають виробники продукти, це можуть бути якісь відсортовані курячі продукти, якісь ковбаси, якісь м'ясні продукти. Воно все термічно розробляється, щоб собака могла зігрітися", — говорить Оксана Богданюк.







Пес Тесла мешкає у комунальному підприємстві третю зиму. Він потрапив сюди після ДТП. Був на дуже довгому лікуванні, потім ще на довшій реабілітації, каже Оксана Богданюк.







Оксана Богданюк каже, що відлов безпритульних тварин взимку не припиняється, однак, в холодну пору виловлювати тварин, використовуючи медичні препарати для їхнього знерухомлення, заборонено.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До 200 безпритульних тварин мешкає на територіїу Луцьку. Про них дбають 16 працівників. Ця зима з регулярними відключеннями електроенергії виявилася особливо важкою.Про це пише Суспільне з посиланням на директорку підприємстваЗ її слів, найважче обігрівати приміщення, де знаходяться післяопераційні тварини, з відключенням електроенергії кондиціонер, який тут є не працює."Там, де утримуються котики в вуличному вольєрі, там є три обігрівачі. Під час морозів жодна тварина не загинула", — говорить Оксана Богданюк.Для забезпечення роботи операційної під час відключень електроенергії працює генератор. За день тут оперують 10-12 тварин, розповіла фельдшерка"Переохолодження, підмерзають лапки, взагалі травми такі, як після ДТП. Після того як пролікували, тоді стерилізуємо, далі — період перетримки після операційної, тоді на місце відлову", — розповідає фельдшерка.Аби тварини витримали морози, місця їхнього перебування додатково утеплюють, для середньої за розміром собаки потрібно до 3 кг соломи в одну будку, говорить директорка "Ласки" Оксана Богданюк.Для харчування собак на рік потрібно 22 000 кілограмів сухого корму, для котів майже півтори тисячі кілограмів сухого та орієнтовно тисячу кілограмів волого корму. Взимку годують собак двічі на день, для додаткового харчування залучають благодійників."Вранці ми даємо теплу варену їжу. Її готує працівник, який заступає на ніч саме з цією метою. Нам дають виробники продукти, це можуть бути якісь відсортовані курячі продукти, якісь ковбаси, якісь м'ясні продукти. Воно все термічно розробляється, щоб собака могла зігрітися", — говорить Оксана Богданюк.Пес Тесла мешкає у комунальному підприємстві третю зиму. Він потрапив сюди після ДТП. Був на дуже довгому лікуванні, потім ще на довшій реабілітації, каже Оксана Богданюк.Оксана Богданюк каже, що відлов безпритульних тварин взимку не припиняється, однак, в холодну пору виловлювати тварин, використовуючи медичні препарати для їхнього знерухомлення, заборонено.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію