Як у Луцьку стерилізують безпритульних тварин

утримують орієнтовно 200 собак та котів. За дев’ять місяців цього року працівники підприємства відловили та простерилізували 922 тварини.



Про це пише



Як стерилізувати безпритульну тварину і скільки це коштує, розповіла директорка підприємства Оксана Богданюк.



У 2020 році за рішенням міської ради коти визнанні частиною екосистеми Луцька. Тому їх заборонено відловлювати, лише з метою стерилізації, вакцинації від сказу чи лікуванні хвороб. З січня по вересень 2025 року працівники підприємства вакцинували від сказу 1 329 тварин, каже директорка.



За день оперують від 8-12 тварин, розказує фельдшерка ветеринарної медицини Мирослава Субіцька.



"Кішок лікар оперує швидше. Якщо це більші собаки, то буває що півтори години займає. Витратних матеріалів для стерилізації та кастрації вистачає. Огляди, маніпуляції, лікування, в принципі, всього вдосталь", — говорить Мирослава Субіцька.



Під час операцій, лікарі використовують нитки, які не потрібно згодом знімати. Якщо тварині потрібно зробити аналізи на узі чи на рентгени, ветеринари передають на огляди у клініки, бо у "Ласці" таких можливостей немає. Після операції тварині кілька днів потрібне тепле місце і догляд, каже фельдшерка.







"Класти на високі поверхні, крісла, дивани не потрібно. Обов’язково ставити миску з водою, дивитися на слизові, за диханням. Кицям до стереалізації за годинки три-чотири можна дати трішки їсти", — додає вона.



Як зазначає директорка "Ласки", власникам кішки стерилізація обійдеться у 770 гривень, собака до 20 кілограмів — 1 200 гривень. Процедура для безпритульних котів і собак — безплатна.



"Кошти, які ми акумулюємо зі стерилізації власницьких тварин, так і заробляючи їх за договорами, коли виконуються роботи, ми використовуємо для потреб нашого підприємства. За потреби ми купуємо корми, якісь побутові речі. Наприклад, мийні засоби, засоби для прибирання. Коли ми ремонтуємо свою машину, використовуємо власні кошти", — каже вона.



Вуличних тварин виловлюють, стерилізують, наглядають після операції, а за кілька днів повертають назад на місце вилову. Їх маркують підшкірним чипом-транспондером. З її слів, за дев’ять місяців цього року прилаштували 45 собак і котів, за минулий — 64 тварини.



Як розповідає волонтерка Руслана Квітка, яка займається пошуком господарів для тварин, прилаштувати кішок та цуценят складно. Сама ж жінка живе у приватному секторі, тримає 20 собак і 26 котів.



"Дуже важко прилаштувати цуценят, якщо дізнаються, що дівчинка. Тварин важко прилаштувати, а якщо ще не стерилізовані, то це, взагалі, проблема. Для чого воно для мене? Може просто, щоб менше їх було в мене, бо більше не дам ради. Бо вже через чур", — говорить Руслана Квітка.



До лікаря привезла собаку Жужу. Говорить, що цю тварину пів року тому прилаштувала у родину, але зараз супроводить її на стерилізацію.



Директорка “Ласки” закликає лучан телефонувати до підприємства та подавати заявку, якщо ті бачать у своєму районі тварину, яка потребує стерилізації. Працівники виїздять на вказану територію, забирають тварину, на певний час відводять на карантин, а потім стерилізують.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На комунальному підприємстві "Ласка" у Луцьку утримують зараз. За дев’ять місяців цього року працівники підприємства відловили та простерилізували 922 тварини.Про це пише Суспільне Як стерилізувати безпритульну тварину і скільки це коштує, розповіла директорка підприємстваУ 2020 році за рішенням міської ради коти визнанні частиною екосистеми Луцька. Тому їх заборонено відловлювати, лише з метою стерилізації, вакцинації від сказу чи лікуванні хвороб. З січня по вересень 2025 року працівники підприємства вакцинували від сказу 1 329 тварин, каже директорка.За день оперують від 8-12 тварин, розказує фельдшерка ветеринарної медицини"Кішок лікар оперує швидше. Якщо це більші собаки, то буває що півтори години займає. Витратних матеріалів для стерилізації та кастрації вистачає. Огляди, маніпуляції, лікування, в принципі, всього вдосталь", — говорить Мирослава Субіцька.Під час операцій, лікарі використовують нитки, які не потрібно згодом знімати. Якщо тварині потрібно зробити аналізи на узі чи на рентгени, ветеринари передають на огляди у клініки, бо у "Ласці" таких можливостей немає. Після операції тварині кілька днів потрібне тепле місце і догляд, каже фельдшерка."Класти на високі поверхні, крісла, дивани не потрібно. Обов’язково ставити миску з водою, дивитися на слизові, за диханням. Кицям до стереалізації за годинки три-чотири можна дати трішки їсти", — додає вона.Як зазначає директорка "Ласки", власникам кішки стерилізація обійдеться у 770 гривень, собака до 20 кілограмів — 1 200 гривень. Процедура для безпритульних котів і собак — безплатна."Кошти, які ми акумулюємо зі стерилізації власницьких тварин, так і заробляючи їх за договорами, коли виконуються роботи, ми використовуємо для потреб нашого підприємства. За потреби ми купуємо корми, якісь побутові речі. Наприклад, мийні засоби, засоби для прибирання. Коли ми ремонтуємо свою машину, використовуємо власні кошти", — каже вона.Вуличних тварин виловлюють, стерилізують, наглядають після операції, а за кілька днів повертають назад на місце вилову. Їх маркують підшкірним чипом-транспондером. З її слів, за дев’ять місяців цього року прилаштували 45 собак і котів, за минулий — 64 тварини.Як розповідає волонтерка, яка займається пошуком господарів для тварин, прилаштувати кішок та цуценят складно. Сама ж жінка живе у приватному секторі, тримає 20 собак і 26 котів."Дуже важко прилаштувати цуценят, якщо дізнаються, що дівчинка. Тварин важко прилаштувати, а якщо ще не стерилізовані, то це, взагалі, проблема. Для чого воно для мене? Може просто, щоб менше їх було в мене, бо більше не дам ради. Бо вже через чур", — говорить Руслана Квітка.До лікаря привезла собаку Жужу. Говорить, що цю тварину пів року тому прилаштувала у родину, але зараз супроводить її на стерилізацію.Директорка “Ласки” закликає лучан телефонувати до підприємства та подавати заявку, якщо ті бачать у своєму районі тварину, яка потребує стерилізації. Працівники виїздять на вказану територію, забирають тварину, на певний час відводять на карантин, а потім стерилізують.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію