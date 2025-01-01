Юна солістка з Волині перемогла на міжнародному фестивалі
Сьогодні, 07:31
Солістка зразкового художнього ансамблю студії вокального та сольного співу «Зорепад» Рожищенського будинку дитячої творчості Світлана Воробей здобула І місце у міжнародному фестивалі мистецтв «Кубок Європи 2025» у Німеччині.
Повідомляє Район.Рожище.
Про успіхи учениці розповіла її наставниця Людмила Семера.
Дівчина брала участь у конкурсі дистанційно та продемонструвала високий рівень майстерності та артистизму.
«Її яскравий виступ вирізнявся впевненим вокалом, емоційною подачею та сценічною культурою», – прокоментувала Людмила Семера.
