Юна солістка з Волині перемогла на міжнародному фестивалі





Повідомляє



Про успіхи учениці розповіла її наставниця Людмила Семера.



Дівчина брала участь у конкурсі дистанційно та продемонструвала високий рівень майстерності та артистизму.



«Її яскравий виступ вирізнявся впевненим вокалом, емоційною подачею та сценічною культурою», – прокоментувала Людмила Семера.

