В Україні проведуть перше засідання щодо виборів у воєнний період





Про це повідомив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, - пише



За словами посадовця, робота групи стартує в онлайн-форматі вже завтра вдень.



«Завтра о 13.00 заплановано перше онлайн засідання робочої групи з питань підготовки виборів, референдумів під час воєнного стану та в повоєнний період. Наразі до складу робочої групи вже долучено близько 60 людей. Також можливо будуть долучатися люди без статусу члена робочої групи, але з можливістю брати участь», — зазначив Олександр Корнієнко.



За його словами, до роботи залучать широке коло фахівців, зокрема представників усіх парламентських фракцій та груп (по дві особи від кожної), близько 10 представників провідних громадських організацій, а також посадовців виконавчої влади та силових структур.



Від ЦВК до групи увійшли п’ятеро членів на чолі з головою комісії. Олександр Корнієнко також назвав своїх заступників у цій групі:



Олена Шуляк — голова комітету з питань державної влади;



Олександр Завітневич — голова комітету з питань нацбезпеки;



Олена Кондратюк — заступниця Голови Верховної Ради.



Також до складу групи за посадою увійшла заступниця голови профільного комітету Аліна Загоруйко.



За словами Корнієнка, зустріч триватиме близько двох годин і складатиметься з двох частин. Перша частина буде присвячена організаційним питанням, зокрема ідеї розподілу на тематичні підгрупи для більш професійних технічних обговорень. У другому блоці заплановано ґрунтовну презентацію від Центральної виборчої комісії.



«Члени ЦВК підготують таку оглядову презентацію, де піднімуть всі ті проблеми, які є і в виборах під час воєнного стану, і в повоєнних виборах… І далі ми просто обміняємось думками щодо того, які з цих проблем і як можна вирішувати, куди треба рухатись… Ну так, приблизно дві години ми попрацюємо», — зазначив Корнієнко.



Засідання проходитиме у відкритому форматі: трансляція буде доступна онлайн у соціальних мережах та на YouTube.



Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про створення робочої групи, яка займатиметься підготовкою законопроєкту щодо регулювання майбутніх виборів в Україні. Наразі, за його словами, не йдеться ані про конкретні дати, ані про формати виборчого процесу.



Ми раніше інформували, що Україна готова провести вибори якнайшвидше після підписання безпекової угоди, якщо цього вимагатиме ситуація та домовленості з партнерами. Однак процес має відбуватися з дотриманням демократичних стандартів та за умов повної безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п’ятницю, 26 грудня, відбудеться перше засідання спеціальної робочої групи, яка займеться підготовкою законодавчих пропозицій щодо організації виборів та референдумів.Про це повідомив перший віцеспікер Верховної Ради, - пише ТСН. За словами посадовця, робота групи стартує в онлайн-форматі вже завтра вдень.«Завтра о 13.00 заплановано перше онлайн засідання робочої групи з питань підготовки виборів, референдумів під час воєнного стану та в повоєнний період. Наразі до складу робочої групи вже долучено близько 60 людей. Також можливо будуть долучатися люди без статусу члена робочої групи, але з можливістю брати участь», — зазначив Олександр Корнієнко.За його словами, до роботи залучать широке коло фахівців, зокрема представників усіх парламентських фракцій та груп (по дві особи від кожної), близько 10 представників провідних громадських організацій, а також посадовців виконавчої влади та силових структур.Від ЦВК до групи увійшли п’ятеро членів на чолі з головою комісії. Олександр Корнієнко також назвав своїх заступників у цій групі:Олена Шуляк — голова комітету з питань державної влади;Олександр Завітневич — голова комітету з питань нацбезпеки;Олена Кондратюк — заступниця Голови Верховної Ради.Також до складу групи за посадою увійшла заступниця голови профільного комітету Аліна Загоруйко.За словами Корнієнка, зустріч триватиме близько двох годин і складатиметься з двох частин. Перша частина буде присвячена організаційним питанням, зокрема ідеї розподілу на тематичні підгрупи для більш професійних технічних обговорень. У другому блоці заплановано ґрунтовну презентацію від Центральної виборчої комісії.«Члени ЦВК підготують таку оглядову презентацію, де піднімуть всі ті проблеми, які є і в виборах під час воєнного стану, і в повоєнних виборах… І далі ми просто обміняємось думками щодо того, які з цих проблем і як можна вирішувати, куди треба рухатись… Ну так, приблизно дві години ми попрацюємо», — зазначив Корнієнко.Засідання проходитиме у відкритому форматі: трансляція буде доступна онлайн у соціальних мережах та на YouTube.Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про створення робочої групи, яка займатиметься підготовкою законопроєкту щодо регулювання майбутніх виборів в Україні. Наразі, за його словами, не йдеться ані про конкретні дати, ані про формати виборчого процесу.Ми раніше інформували, що Україна готова провести вибори якнайшвидше після підписання безпекової угоди, якщо цього вимагатиме ситуація та домовленості з партнерами. Однак процес має відбуватися з дотриманням демократичних стандартів та за умов повної безпеки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію