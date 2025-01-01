На Волині ціни на яйця зросли на 18%





Про це розповів Олег Пендзин.



З його слів, 95% ринку внутрішнього споживання курячих яєць забезпечують птахофабрики. Втім, на Волині, каже, при середній зарплаті 19000 гривень, більшість жителів області тримають власні господарства, що формує ціну для внутрішнього споживача.



Від 70 і до 120 гривень за десяток курячих яєць просить на одному із луцьких ринків продавчиня Ольга. Вона привозить яйця на продаж із Кременця. Каже, що в неї цінова політика не змінилась, а люди купують, якщо їм дійсно треба.



"70 гривень — це ще може бути за десяток, а от за 100 — ні, дорога", — каже покупчиня Вікторія.



Продавчиня Зінаїда каже, що вже зараз ціна на зерно падає, це означає, що яйця будуть дешевшати.



"Літом було зерно – 5 грн/кг. Зараз – 80, 90, 100. Це пов’язано із продуктами. Електроенергія зростає. Через те такі ціни. Це вже воно тримається понад місяць", — говорить жінка.



Експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин каже, що 70% вартості яєць залежить від вартості комбікормів, а на зиму вони завжди дорожчі.



На офіційному сайті Головного управління статистики в області повідомили, що найбільше за попередній місяць зросли ціни на яйця — на 18,1%. На другому місці риба та продукти з риби — на 4,5%.







