26 грудня на Волині: гортаючи календар

26 грудня на Волині: гортаючи календар
26 грудня народилася радіоведуча Вікторія Жуковська (на фото).

Також день народження святкують головний спеціаліст Департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації Наталія Момчева, а також заслужений діяч мистецтв України Віталій Іваницький.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня - тих, хто носить ім’я Аркадій, Арсеній та Євген - та бажає миру, міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині ціни на яйця зросли на 18%
Сьогодні, 01:16
Зеленський про переговори з США щодо миру: вже готові деякі документи
Сьогодні, 00:18
26 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині під час повітряної тривоги росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури
25 грудня, 23:19
На Святвечір поліція зупинила неповнолітнього водія, який порушував ПДР
25 грудня, 22:58
Медіа
відео
1/8