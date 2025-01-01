26 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
26 грудня народилася радіоведуча Вікторія Жуковська (на фото).
Також день народження святкують головний спеціаліст Департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації Наталія Момчева, а також заслужений діяч мистецтв України Віталій Іваницький.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня - тих, хто носить ім’я Аркадій, Арсеній та Євген - та бажає миру, міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також день народження святкують головний спеціаліст Департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації Наталія Момчева, а також заслужений діяч мистецтв України Віталій Іваницький.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня - тих, хто носить ім’я Аркадій, Арсеній та Євген - та бажає миру, міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині ціни на яйця зросли на 18%
Сьогодні, 01:16
26 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині під час повітряної тривоги росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури
25 грудня, 23:19