26 грудня на Волині: гортаючи календар

Вікторія Жуковська (на фото).



Також день народження святкують головний спеціаліст Департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації Наталія Момчева, а також заслужений діяч мистецтв України Віталій Іваницький.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня - тих, хто носить ім’я Аркадій, Арсеній та Євген - та бажає миру, міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.



