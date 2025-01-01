На Волині під час повітряної тривоги росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури

На Волині під час повітряної тривоги росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури
Навіть на Різдво росія продовжує тероризувати українців. Під час повітряної тривоги ворог атакував Волинь.

Про це написав голова Волинської ОВА Іван Рудницький.


"Під час повітряної тривоги ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури і у нашій області", - йдеться у дописі.

Також очільник Волинської ОВА повідомив, що на щастя, постраждалих та загиблих немає.

Теги: Волинь, атака, обстріл, Іван Рудницький
