На Волині під час повітряної тривоги росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури





Про це написав голова Волинської ОВА Іван Рудницький.





"Під час повітряної тривоги ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури і у нашій області", - йдеться у дописі.



Також очільник Волинської ОВА повідомив, що на щастя, постраждалих та загиблих немає.

