Топ 5 нестандартних стоматологій Львова: лікування як мистецтво









481: Клініка зубів мудрості

Адреса: вул. Пасічна 162А

Графік роботи: пн–пт з 09:00 до 18:00

Оцінка на Google Maps: 5/5

Основні послуги: видалення зубів мудрості, в тому числі атипових

На перший погляд, Клініка 481 — затишний простір, не дуже схожий на стоматологію. Але коли ви відвідаєте кабінети клініки, то побачите надсучасне стоматологічне обладнання і комп’ютеризовану стерилізаційну кімнату. Команда стоматології — професійна і злагоджена, має багаторічний досвід роботи. Лікарі клініки вміють безпечно видаляти майже зруйновані зуби мудрості, зуби, що ростуть під кутом, та зуби, які практично лежать на щелепі. Пацієнти клініки часто обирають видалення під седацією, тобто уві сні. Якщо вам треба видалити зуби мудрості, Клініка 481 — найкращий варіант!



Клініка Заблоцького

Адреса: вул. Микола Коперніка, 20

Графік роботи: пн–пт з 09:00 до 18:00

Оцінка на Google Maps: 4,2/5

Основні послуги: терапевтична стоматологія, видалення зубів, імплантація зубів

Стоматологія, що відома кожному львів’янину. Засновник клініки Ярослав Заблоцький виступає за партнерські відносини між лікарем і пацієнтом. Адже якщо пацієнт не доглядатиме за яснами, йому не допоможе навіть якісна імплантація зубів. Клініка заснована в 1998 р. та має понад 15 років досвіду в лікуванні зубів під наркозом. Стоматологія пропонує пацієнтам інноваційний догляд за ротовою порожниною за “формулою Заблоцького”, вказаний на сайті клініки. Клініка Заблоцького — стоматологія для всієї сім'ї.



Стоматологія Villa Louisa

Адреса: вул. Пекарська, 55

Графік роботи: пн–пт з 09:00 до 20:00; сб з 10:00 до 16:00

Оцінка на Google Maps: 4,8/5

Основні послуги: виправлення прикусу, видалення зубів, імплантація, встановлення вінірів

Villa Louisa — перша у Львові клініка, де почали лікування елайнерами. Це інноваційний спосіб вирівнювання зубів за допомогою спеціальних кап. У клініці використовують преміальні елайнери (Invisalign, Ordoline). Для вирівнювання зубів тут застосовують сучасну технологію 3D-планування, яка дає змогу пацієнту побачити майбутню усмішку. Інтер'єр стоматології натхненний затишним готелем у Бургундії. Якщо вам або вашій дитині треба вирівняти прикус, Villa Louisa — оптимальний вибір.



Стоматологічна клініка Symbiotyka

Адреса: вул. Володимира Великого, 2

Графік роботи: пн, вт, ср, пт з 09:00 до 21:00; чт з 11:00 до 19:00; пт з 09:00 до 15:00

Оцінка на Google Maps: 4,9/5

Основні послуги: лікування зубів і ясен, косметична стоматологія, хірургічна стоматологія

Symbiotyka — сімейна стоматологія, що позиціонує себе як клініка інноваційного типу. Лікарі клініки мають вузьку спеціалізацію, що гарантує безпеку втручання. Стоматологія є співзасновником Львівського Кластеру Медичного Туризму. Це об'єднання передових клінік, спрямоване на підвищення їх професійності та залучення до Львова пацієнтів із інших міст та країн. Клініка проходить незалежні аудити, що підтверджують її стерильність. Symbiotyka — ефективна стоматологія з високим рейтингом.



“Авторська стоматологія”

Адреса: вул. Івана Франка. 23

Графік роботи: пн–пт з 09:00 до 18:00

Оцінка на Google Maps: 4,5/5

Основні послуги: реставрація зубів, терапевтична стоматологія, видалення зубів

Ми не могли оминути стоматологію, гаслом якої є: “Мистецтво дарувати людям усмішки”. Метою лікарів клініки є відновлення естетики зубного ряду. Значна частина пацієнтів приходить сюди для встановлення вінірів — тонких накладок на зуби. Водночас тут лікують зуби і ясна, проводять видалення й імплантацію зубів. Нестандартний інтер'єр з червоними акцентами створює в клініці розслаблену атмосферу. “Авторська стоматологія” — клініка з відмінною репутацією.



Стоматологічні клініки Львова пропонують пацієнтам сучасні технології втручання і дбайливе ставлення. Кожен заклад має свою родзинку, але всіх об’єднує турбота про вашу усмішку. Не забувайте проходити щорічний стоматологічний огляд та дотримуйтесь гігієни ротової порожнини. Пам'ятайте, що здорова усмішка — запорука впевненості у собі!

