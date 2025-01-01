У мережі повідомляють про вибухи на Волині





Про це повідомляє



Тривогу у Ковельському районі Волині оголосили о 20:15. Повітряні сили попереджали про рух ворожого безпілотника у напрямку регіону.



Волинська область. БпЛА повз Ковель – курсом на Турійськ,

– писали військові.



Вибухи у регіоні пролунали о 20:49, про що писали місцеві телеграм-канали. Вже через 3 хвилини у Ковельському районі пролунав відбій тривоги.



Водночас станом на 20:58 повітряна тривога лишається у Камінь-Каширському районі Волині. Про наслідки вибухів місцева влада поки що нічого не повідомляла.

