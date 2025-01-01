У мережі повідомляють про вибухи на Волині
Сьогодні, 21:27
Біля Ковеля, що на Волині, ввечері 25 грудня чули вибухи. Повітряні сили попереджали про ворожий дрон, який був у області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.
Тривогу у Ковельському районі Волині оголосили о 20:15. Повітряні сили попереджали про рух ворожого безпілотника у напрямку регіону.
Волинська область. БпЛА повз Ковель – курсом на Турійськ,
– писали військові.
Вибухи у регіоні пролунали о 20:49, про що писали місцеві телеграм-канали. Вже через 3 хвилини у Ковельському районі пролунав відбій тривоги.
Водночас станом на 20:58 повітряна тривога лишається у Камінь-Каширському районі Волині. Про наслідки вибухів місцева влада поки що нічого не повідомляла.
