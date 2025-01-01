У мережі повідомляють про вибухи на Волині

Біля Ковеля, що на Волині, ввечері 25 грудня чули вибухи. Повітряні сили попереджали про ворожий дрон, який був у області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Тривогу у Ковельському районі Волині оголосили о 20:15. Повітряні сили попереджали про рух ворожого безпілотника у напрямку регіону.

Волинська область. БпЛА повз Ковель – курсом на Турійськ,
– писали військові.

Вибухи у регіоні пролунали о 20:49, про що писали місцеві телеграм-канали. Вже через 3 хвилини у Ковельському районі пролунав відбій тривоги.

Водночас станом на 20:58 повітряна тривога лишається у Камінь-Каширському районі Волині. Про наслідки вибухів місцева влада поки що нічого не повідомляла.

