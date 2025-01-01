Луцька громада на 7 мільйонів купила безпілотні авіаційні комплекси для 204 БрТА

Луцька громада систематично підтримує воїнів та допомагає їм. Цього разу "гостинці" отримали авіатори, які базуються на Волині.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.

"Майже на 7 мільйонів гривень за кошти місцевого бюджету для 204-тої Севастопольської бригади тактичної авіації придбані безпілотні авіаційні комплекси з дронами-перехоплювачами для збиття ворожих повітряних цілей та тепловізійні прилади", - йдеться у дописі.
Крім того, від Луцької громади передали ще шість пошукових прожекторів Bandera Flashlight.
Теги: Волинь, Луцьк, Луцька міська рада, допомога
