Луцька громада на 7 мільйонів купила безпілотні авіаційні комплекси для 204 БрТА
Сьогодні, 21:57
Луцька громада систематично підтримує воїнів та допомагає їм. Цього разу "гостинці" отримали авіатори, які базуються на Волині.
Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
"Майже на 7 мільйонів гривень за кошти місцевого бюджету для 204-тої Севастопольської бригади тактичної авіації придбані безпілотні авіаційні комплекси з дронами-перехоплювачами для збиття ворожих повітряних цілей та тепловізійні прилади", - йдеться у дописі.
Крім того, від Луцької громади передали ще шість пошукових прожекторів Bandera Flashlight.
