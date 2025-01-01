Медик з Волині став лауреатом Національної премії імені Бориса Патона. ФОТО
Сьогодні, 21:16
Генеральний директор «Першого медичного об'єднання Львова» Олег Самчук отримав почесну нагороду від Президента України за вагомий внесок у розвиток вітчизняної медицини.
Про це медик написав на своїй сторінці у соцмережах.
"Надзвичайно вдячний за всі привітання, які отримую після відзнаки Президента Володимира Зеленського. Вчора він нагороджував лауреатів Національної премії України імені Бориса Патона 2025 року, серед яких мені пощастило бути. Хочу сказати, що це не лише моя відзнака. Це відзнака всієї великої Команди нашого Перше медичне об'єднання Львова. Кожного, хто своєю працею лікує людей і розвиває українську медицину! Кожного, хто тяжко працює, аби врятувати більше життів!" - йдеться у дописі.
Також медик з Волині зауважив, що особливо цінно, що відзнаки він з Борисом Тодуровим і колективом Інституту серця отримали 24 грудня, адже саме цього дня 6 років лікарі в Ковелі пересадили серце. Це була перша трансплантація після 15-річної перерви в Україні і початок нашої довгої співпраці, завдяки якій вдалося врятувати вже сотні життів.
