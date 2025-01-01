Якою буде погода на Волині та у Луцьку у п'ятницю, 26 грудня

Якою буде погода на Волині та у Луцьку у п'ятницю, 26 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

26 грудня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 0-2° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

