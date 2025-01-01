Якою буде погода на Волині та у Луцьку у п'ятницю, 26 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру.



ПРОГНОЗ ПОГОДИ



26 грудня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 0-2° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

