Якою буде погода на Волині та у Луцьку у п'ятницю, 26 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру.
ПРОГНОЗ ПОГОДИ
26 грудня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
