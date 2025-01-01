Третє Різдво на фронті: бійці волинської бригади розповіли про різдвяні традиції





В пресцентрі бригади 25 грудня розповіли, що попри обстріли й службу на позиціях, бійці намагаються зберігати різдвяні традиції та підтримувати одне одного, пише



Боєць 1-го механізованого батальйону з позивним "Пепш" каже, що напередодні свята найбільше хотів би побажати побратимам тепла і спокою.



"Хотілося б, щоб кожен мав змогу хоча б почути рідних телефоном. Але багато хто зараз на позиціях, де не неможливо. Тому бажаю побратимам спокійної різдвяної ночі та теплого чаю. Не кожен зараз може собі це дозволити", — говорить військовий.



За його словами, від Різдва на фронті він очікує хоча б кілька годин тиші. "Минулого Різдва ворог "вітав" нас дуже гучно і неприємно. Хотілося б трохи спокою", — додає боєць.



Пепш пригадує: до повномасштабної війни у його родині Різдво всі святкували вдома — збиралися разом, сідали за святковий стіл і молилися. Зараз ці традиції змінилися.



"Це Різдво я зустріну з побратимами. Але, звісно, хотілося б бути вдома — з дружиною та донечкою", — ділиться захисника.

Боєць 2-го механізованого батальйону з позивним "Купол" розповідає, що для нього Різдво з дитинства було особливим святом.



"Я виріс у віруючій родині. Ми дуже чекали Різдва, вчили колядки й щедрівки. У радянські часи це було заборонено, але ми все одно таємно ходили колядувати", — згадує військовий.



За його словами, після здобуття Україною незалежності різдвяні традиції почали відроджуватися. У його родині на Різдво обов’язково готують 12 страв, ідуть до церкви та колядують.



Навіть під час війни, каже "Купол", разом із побратимами вони намагалися зустрічати Святвечір по-особливому. "Ми не готували 12 страв, але варили кутю, пісні страви. Стіл був скромний, але ми все одно зустрічали це свято разом", — сказав боєць.

