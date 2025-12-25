Польща перехопила російський розвідувальний літак поблизу кордону





Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі, інформує PAP, пише



Військові візуально ідентифікували літак РФ, який здійснював політ поблизу кордонів повітряного простору країни.



Варшава також зафіксувала вторгнення у свій простір повітряних куль з Білорусі.



“Після проведення детального аналізу було встановлено, що це, найімовірніше, були контрабандні повітряні кулі, які рухалися відповідно до напрямку та швидкості вітру. Політ усіх об'єктів безперервно контролювався радарними системами”, – йдеться у дописі.



Командування додало, що з міркувань безпеки частина повітряного простору над Підляським воєводством була тимчасово закрита для цивільного повітряного руху.

