Польща перехопила російський розвідувальний літак поблизу кордону
Сьогодні, 17:14
Польські винищувачі перехопили і супроводили російський розвідувальний літак над Балтійським морем.
Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі, інформує PAP, пише LB.ua.
Військові візуально ідентифікували літак РФ, який здійснював політ поблизу кордонів повітряного простору країни.
Варшава також зафіксувала вторгнення у свій простір повітряних куль з Білорусі.
“Після проведення детального аналізу було встановлено, що це, найімовірніше, були контрабандні повітряні кулі, які рухалися відповідно до напрямку та швидкості вітру. Політ усіх об'єктів безперервно контролювався радарними системами”, – йдеться у дописі.
Командування додало, що з міркувань безпеки частина повітряного простору над Підляським воєводством була тимчасово закрита для цивільного повітряного руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі, інформує PAP, пише LB.ua.
Військові візуально ідентифікували літак РФ, який здійснював політ поблизу кордонів повітряного простору країни.
Варшава також зафіксувала вторгнення у свій простір повітряних куль з Білорусі.
“Після проведення детального аналізу було встановлено, що це, найімовірніше, були контрабандні повітряні кулі, які рухалися відповідно до напрямку та швидкості вітру. Політ усіх об'єктів безперервно контролювався радарними системами”, – йдеться у дописі.
Командування додало, що з міркувань безпеки частина повітряного простору над Підляським воєводством була тимчасово закрита для цивільного повітряного руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Польща перехопила російський розвідувальний літак поблизу кордону
Сьогодні, 17:14
Війська рф ударили по ринку в центрі Херсона
Сьогодні, 16:00
Про активістів та культурних діячів: у Луцьку розмістили 26 іменних табличок з QR-кодами
Сьогодні, 15:28
Біля Луцька будуватимуть стрілецький спорткомплекс
Сьогодні, 14:19
У Чернігові ворожий дрон влучив у багатоповерхівку
Сьогодні, 13:47