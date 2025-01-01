Війська рф ударили по ринку в центрі Херсона





Про це повідомили очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та обласна прокуратура, пише



«Посеред дня окупанти цинічно вдарили по ринку, де люди готувалися до свята. Унаслідок численних прильотів зруйновано торговельні точки», — написав Прокудін.



російський удар забрав життя 47-річного працівника ринку, який у момент атаки був на робочому місці. Крім того, ще двоє людей зазнали поранень.



Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Опівдні 25 грудня окупанти масовано обстріляли середмістя Херсона, унаслідок чого загинув чоловік, а ще двоє людей зазнали поранень.Про це повідомили очільник Херсонської ОВАта обласна прокуратура, пише Громадське «Посеред дня окупанти цинічно вдарили по ринку, де люди готувалися до свята. Унаслідок численних прильотів зруйновано торговельні точки», — написав Прокудін.російський удар забрав життя 47-річного працівника ринку, який у момент атаки був на робочому місці. Крім того, ще двоє людей зазнали поранень.Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію