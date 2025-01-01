Біля Луцька будуватимуть стрілецький спорткомплекс





Детальний план території для будівництва погодили на 86-й сесії Луцької міської ради, пише



На ділянці площею понад 30 гектарів зведуть об’єкти фізичної культури і спорту, а саме школу зі спортингу. У комплексі буде налічуватися близько 200-220 машинок для запуску мішеней-тарілок і стільки ж навісів, щоб їх розмістити, для того, щоб можна було тренуватися на різних траєкторіях польотів і швидкостях тарілок.



Зі слів директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради та головного архітектора Веніаміна Туза, на території комплексу формують декілька доріг, які забезпечать функціонування клубу. Також облаштовують стенди та поле для стрільби, які необхідні для проведення загальноукраїнських та міжнародних змагань.



Ініціювали цей проєкт майстер зі стрільби Ростислав Луцюк та президент громадської організації «Українська федерація спортингу» Михайло Демчишен.



Вартість такого спорткомплексу — 1,5 млн євро. Для фінансування будуть залучені власні кошти Ростислава Луцюка.



Дозвіл на розробку плану депутати ухвалили ще у лютому 2025 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В селі Сирники з’явиться сучасний спортивно‑тренувальний комплекс.Детальний план території для будівництва погодили на 86-й сесії Луцької міської ради, пише misto.media На ділянці площею понад 30 гектарів зведуть об’єкти фізичної культури і спорту, а саме школу зі спортингу. У комплексі буде налічуватися близько 200-220 машинок для запуску мішеней-тарілок і стільки ж навісів, щоб їх розмістити, для того, щоб можна було тренуватися на різних траєкторіях польотів і швидкостях тарілок.Зі слів директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради та головного архітектора, на території комплексу формують декілька доріг, які забезпечать функціонування клубу. Також облаштовують стенди та поле для стрільби, які необхідні для проведення загальноукраїнських та міжнародних змагань.Ініціювали цей проєкт майстер зі стрільби Ростислав Луцюк та президент громадської організації «Українська федерація спортингу» Михайло Демчишен.Вартість такого спорткомплексу — 1,5 млн євро. Для фінансування будуть залучені власні кошти Ростислава Луцюка.Дозвіл на розробку плану депутати ухвалили ще у лютому 2025 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію