На Рівненщині військового ТЦК побили ломом, він у важкому стані





Про це повідомили в Оперативному командуванні «Захід», пише



Там розповіли, що транспортний засіб не зупинився та «втік на територію одного з ФОПів». Потім у ситуацію втрутилися перехожі, які, «не розуміючи правових підстав затримання й контексту», напали на групу оповіщення.



Ті, мовляв, шарпали правоохоронців за формений одяг, вигукували лайку та кидалися палицями. А один із громадян побив військового ломом, унаслідок чого той зазнав перелому ребра, забоїв паренхіми обох легень. Медики оцінюють його стан як важкий, йому надають допомогу.



В ОК «Захід» інцидент назвали «прямим перешкоджанням законній діяльності Збройних сил України, поєднаним із насильством щодо військовослужбовців», що сталося «через умисне невиконання певною часткою наших громадян мобілізаційного законодавства».



Досудове розслідування проводять за статтею про умисне завдання побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі у зв'язку зі службовою чи громадською діяльністю (ст. 350 ч. 2 Кримінального кодексу України).

