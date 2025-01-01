Засудженого за тероризм Кривоша з боргом понад 300 тисяч гривень залишили в одиночній камері на Рівненщині

Максима Кривоша до одиночної камери. За інформацією суду, за порушення режиму утримання чоловіка понад 40 разів притягували до дисциплінарної відповідальності. Також він має заборгованість на суму понад 300 тисяч гривень та відмовляється укладати трудовий договір з установою, щоб її сплачувати.



Про це 24 грудня повідомили на сайті Рівненського апеляційного суду, пише



Згідно з інформацією у публікації, ухвалу суду першої інстанції щодо переведення засудженого Максима Кривоша до одиночної камери залишили без змін. Йдеться про 50-річного чоловіка, якого Луцький міськрайонний суд у вересні 2022 року визнав винним у вчиненні низки кримінальних правопорушень, зокрема за тероризм, та призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



"Засуджений відбуває покарання у в’язниці неподалік Рівного. За порушення встановленого порядку 44 рази притягувався до дисциплінарної відповідальності. Зокрема, на нього було накладено шість стягнень під час перебування у Луцькому слідчому ізоляторі та ще 38 — у виправній колонії", — йдеться у дописі.

Як додали в апеляційному суді, востаннє дисциплінарне стягнення до нього застосували 31 жовтня — тоді Рівненський районний суд задовольнив клопотання начальника колонії про переведення засудженого до одиночної камери.



Захисник Максима Кривоша не погодився з цим рішенням і подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу суду першої інстанції. Позицію адвоката підтримав засуджений, йдеться в інформації суду.



"Проти задоволення апеляційної скарги захисника засудженого виступив прокурор та вказав, що засуджений за порушення встановленого в колонії режиму неодноразово притягувався до дисциплінарної відповідальності. Маючи заборгованість за виконавчими листами в сумі понад 300 тисяч гривень, відмовляється укладати з установою трудовий договір, аби її сплачувати", — зазначили у повідомленні.

Розглянувши матеріали справи, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Рівненського апеляційного суду дійшла висновку, що підстав для задоволення апеляційної скарги немає. Суд врахував, що засуджений шостий рік перебуває в ув’язненні, має борги і систематично порушує режим утримання.



У підсумку апеляційний суд залишив у силі ухвалу Рівненського районного суду про застосування до Максима Кривоша дисциплінарного стягнення у вигляді переведення до приміщення камерного типу.



Суспільне Рівне готове надати можливість озвучити позицію чоловіка чи його представників — для цього потрібно звернутися до редакції у будь-який зручний спосіб. Зокрема, написати на сторінку Суспільного Рівне у мережі Facebook.



Нагадаємо, 21 липня 2020 року

Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.



Зрештою, майже о десятій годині вечора



Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що



Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса. Міністр МВС Українина брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників . Одного з них затримали у Харкові.

