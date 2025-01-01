Дрони СБУ призупинили роботу газового заводу-гіганта в Росії, - джерела





Про це повідомляє



Зазначається, що першим під атакою опинився морський порт Темрюк у Краснодарському краї, у ньому горять два резервуари з нафтопродуктами. Площа пожежі – близько 2 тисяч квадратних метрів. До гасіння залучено 70 осіб та 18 одиниць техніки.



Також внаслідок прильоту безпілотників сталося займання газу на Оренбурзькому газопереробному заводі. Це найбільший у світі газохімічний комплекс, який переробляє 37,5 млрд куб. м газу на рік.



Так, відомо про пошкодження трубопроводу естакади установки 3У-70, яка очищає сирий газ від сірководню та діоксиду вуглецю. Технологічний процес на підприємстві було призупинено. Сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу, зафіксував пожежі на заводі.



"СБУ продовжує системні удари по об’єктам нафтогазового сектору РФ. Кожне з них б’є по російському бюджету, зменшує валютні надходження, ускладнює логістику та постачання пального для армії", - повідомило джерело в СБУ.



Удари дронів по РФ



Нагадаємо, вчора, 25 грудня, дрони атакували порт Темрюка в Краснодарському краї Росії, внаслідок чого сталося загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами.



Також днями в Темрюкському районі було зафіксовано пошкодження трубопроводу на одному з терміналів після інциденту з безпілотниками.



Окрім того, у ніч на 30 листопада безпілотники атакували Слов'янський нафтопереробний завод. Влада тоді повідомила про падіння уламків БпЛА, через що НПЗ і постраждав.

