Зустрінь Новий рік на «Дачі» біля Луцька: заміський комплекс пропонує святковий відпочинок

Новорічна ніч у затишному будинку з чаном і банею — лише за 5 кілометрів від міста.

Поблизу Луцька комплекс заміського відпочинку «Дача» пропонує можливість зустріти Новий рік у комфортній та приватній атмосфері. Наразі новорічна ніч у комплексі залишається вільною, повідомляють в адміністрації.

Локація розташована у дачному масиві «Промінь» — за 5 км від Луцька. Комплекс підходить для святкування у сімейному колі або з друзями, поєднуючи природу та сучасні умови проживання.

Для гостей доступні:

  • затишний будинок із двома окремими спальнями та вітальнею з кухнею;

  • гарячий чан;

  • баня для відпочинку;

  • мангальна зона;

  • стабільний Wi-Fi.

    • Будинок розрахований на комфортне перебування для 8 гостей (4 основні спальні місця та можливість 2 додаткових).

    Актуальні ціни та умови святкування Нового року пропонують уточнювати безпосередньо в адміністрації комплексу.

    Як забронювати?


    За номером: 095 971 14 16.
    Написати в дірект Інстаграм
    Facebook сторінка



