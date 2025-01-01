Зустрінь Новий рік на «Дачі» біля Луцька: заміський комплекс пропонує святковий відпочинок
Сьогодні, 12:00
Новорічна ніч у затишному будинку з чаном і банею — лише за 5 кілометрів від міста.
Поблизу Луцька комплекс заміського відпочинку «Дача» пропонує можливість зустріти Новий рік у комфортній та приватній атмосфері. Наразі новорічна ніч у комплексі залишається вільною, повідомляють в адміністрації.
Локація розташована у дачному масиві «Промінь» — за 5 км від Луцька. Комплекс підходить для святкування у сімейному колі або з друзями, поєднуючи природу та сучасні умови проживання.
Для гостей доступні:
затишний будинок із двома окремими спальнями та вітальнею з кухнею;
гарячий чан;
баня для відпочинку;
мангальна зона;
стабільний Wi-Fi.
Будинок розрахований на комфортне перебування для 8 гостей (4 основні спальні місця та можливість 2 додаткових).
Актуальні ціни та умови святкування Нового року пропонують уточнювати безпосередньо в адміністрації комплексу.
За номером: 095 971 14 16.
