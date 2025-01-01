Зустрінь Новий рік на «Дачі» біля Луцька: заміський комплекс пропонує святковий відпочинок

затишний будинок із двома окремими спальнями та вітальнею з кухнею;

гарячий чан;

баня для відпочинку;

мангальна зона;

стабільний Wi-Fi.

Як забронювати?

Поблизу Луцькапропонує можливість зустріти Новий рік у комфортній та приватній атмосфері. Наразі новорічна ніч у комплексі залишається вільною, повідомляють в адміністрації.Локація розташована у дачному масиві «Промінь» — за 5 км від Луцька. Комплекс підходить для святкування у сімейному колі або з друзями, поєднуючи природу та сучасні умови проживання.Для гостей доступні:Будинок розрахований на комфортне перебування для 8 гостей (4 основні спальні місця та можливість 2 додаткових).Актуальні ціни та умови святкування Нового року пропонують уточнювати безпосередньо в адміністрації комплексу.