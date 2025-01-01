Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Сьогодні, 19:44
Комфортний заміський відпочинок у поєднанні з природою — за 5 кілометрів від міста.
Неподалік Луцька почав працювати новий комплекс для відпочинку «Дача», розташований у дачному масиві «Промінь».
Як зазначають власники, комфортабельний простір створили для сімейного та відпочинку у колі друзів до якого можна доїхати менш як за 20 хвилин з Луцька.
гарячий чан;
баня для релаксу;
мангальна зона;
затишний будинок із двома окремими спальнями;
вітальня з кухнею;
система безперебійного живлення, Wi-Fi.
спальню з двоспальним ліжком;
спальню з двома односпальними ліжками;
4 основні спальні місця;
можливість облаштування ще 2 додаткових.
Комплекс розпочав роботу 7 грудня 2025 року, тож усе приміщення нове та нещодавно облаштоване.
«Дякуємо всім, хто вже обрав нас. Попереду ще багато теплих моментів», — повідомляють в адміністрації комплексу.
За номером: 095 971 14 16.
Написати в дірект Інстаграм
Facebook сторінка
На території комплексу доступні:
Будинок розрахований на комфортне перебування для 8 гостей і включає:
Як забронювати?
