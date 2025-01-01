Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»

Комфортний заміський відпочинок у поєднанні з природою — за 5 кілометрів від міста.



Неподалік Луцька почав працювати новий комплекс для відпочинку «Дача», розташований у дачному масиві «Промінь».



Як зазначають власники, комфортабельний простір створили для сімейного та відпочинку у колі друзів до якого можна доїхати менш як за 20 хвилин з Луцька.





На території комплексу доступні:

гарячий чан;

баня для релаксу;

мангальна зона;

затишний будинок із двома окремими спальнями;

вітальня з кухнею;

система безперебійного живлення, Wi-Fi.





Будинок розрахований на комфортне перебування для 8 гостей і включає:



спальню з двоспальним ліжком;

спальню з двома односпальними ліжками;

4 основні спальні місця;

можливість облаштування ще 2 додаткових.

Комплекс розпочав роботу 7 грудня 2025 року, тож усе приміщення нове та нещодавно облаштоване.



«Дякуємо всім, хто вже обрав нас. Попереду ще багато теплих моментів», — повідомляють в адміністрації комплексу.



Як забронювати?

За номером: 095 971 14 16.

Написати в дірект Інстаграм

Facebook сторінка











