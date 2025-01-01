Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»

Комфортний заміський відпочинок у поєднанні з природою — за 5 кілометрів від міста.

Неподалік Луцька почав працювати новий комплекс для відпочинку «Дача», розташований у дачному масиві «Промінь».

Як зазначають власники, комфортабельний простір створили для сімейного та відпочинку у колі друзів до якого можна доїхати менш як за 20 хвилин з Луцька.


На території комплексу доступні:


  • гарячий чан;

  • баня для релаксу;

  • мангальна зона;

  • затишний будинок із двома окремими спальнями;

  • вітальня з кухнею;

  • система безперебійного живлення, Wi-Fi.


    Будинок розрахований на комфортне перебування для 8 гостей і включає:



  • спальню з двоспальним ліжком;

  • спальню з двома односпальними ліжками;

  • 4 основні спальні місця;

  • можливість облаштування ще 2 додаткових.

    • Комплекс розпочав роботу 7 грудня 2025 року, тож усе приміщення нове та нещодавно облаштоване.

    «Дякуємо всім, хто вже обрав нас. Попереду ще багато теплих моментів», — повідомляють в адміністрації комплексу.

    Як забронювати?


    За номером: 095 971 14 16.
    Написати в дірект Інстаграм
    Facebook сторінка





