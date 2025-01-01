Якою буде погода на Волині та у Луцьку у середу, 24 грудня

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

24 грудня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 4-6° морозу.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 3-8° морозу.

