Якою буде погода на Волині та у Луцьку у середу, 24 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



ПРОГНОЗ ПОГОДИ



24 грудня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 4-6° морозу.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 3-8° морозу.

