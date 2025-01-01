У Луцьку затвердили перший безбар’єрний маршрут, який ще належить дооблаштувати





Безбар’єрний маршрут затвердили на 86-й сесії Луцької міської ради у понеділок, 22 грудня, передає



Він охоплює центральну частину міста, вздовж нього розміщені такі об’єкти, як ветеранський простір «Твій шлях додому», департамент з питань ветеранської політики, департамент соціальної політики тощо.



На ньому усі об’єкти будуть доступними, а місця повинні мати навігаційні знаки та тактильні позначки. Утім, він ще не облаштований.



«Оскільки не всі об’єкти мають однаковий ступінь безбар’єрності, підходи до їхнього облаштування будуть різними. В деяких місцях є потреба змінити візуальну комунікацію та фарбування, і цього буде достатньо, щоб об’єкт став безбар’єрним. Значну частину таких точок ми плануємо адаптувати вже наступного року.



Водночас є об’єкти, де процес складніший і облаштування може тривати рік або два. На цих об’єктах потрібно встановити пандуси, ліфти та інші інженерні добудови, що потребують більше часу на реалізацію», — коментує директор департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради, головний архітектор Веніамін Туз.



Довідка. Маршрути безбар’єрності — це результат флагманського проєкту Міністерства розвитку громад і територій «Рух без бар’єрів». Для маршруту громада обирає певний відрізок шляху, яким має рухатись людина, і на ньому їй не заважатимуть жодні бар’єри. Мають бути враховані громадський транспорт, дорожнє покриття, школи та садочки, перехрестя, зупинки. Усі точки на цьому шляху мають бути доступними для людей з інвалідністю. А сам маршрут має бути нанесений на карту та доступний для споглядання.

