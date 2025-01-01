У Луцьку затвердили перший безбар’єрний маршрут, який ще належить дооблаштувати

У Луцьку затвердили перший безбар’єрний маршрут, який ще належить дооблаштувати
Маршрут від КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади» до Луцького військового гарнізонного шпиталю повинен бути максимально доступним для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Безбар’єрний маршрут затвердили на 86-й сесії Луцької міської ради у понеділок, 22 грудня, передає misto.media.

Він охоплює центральну частину міста, вздовж нього розміщені такі об’єкти, як ветеранський простір «Твій шлях додому», департамент з питань ветеранської політики, департамент соціальної політики тощо.

На ньому усі об’єкти будуть доступними, а місця повинні мати навігаційні знаки та тактильні позначки. Утім, він ще не облаштований.

«Оскільки не всі об’єкти мають однаковий ступінь безбар’єрності, підходи до їхнього облаштування будуть різними. В деяких місцях є потреба змінити візуальну комунікацію та фарбування, і цього буде достатньо, щоб об’єкт став безбар’єрним. Значну частину таких точок ми плануємо адаптувати вже наступного року.

Водночас є об’єкти, де процес складніший і облаштування може тривати рік або два. На цих об’єктах потрібно встановити пандуси, ліфти та інші інженерні добудови, що потребують більше часу на реалізацію», — коментує директор департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради, головний архітектор Веніамін Туз.

Довідка. Маршрути безбар’єрності — це результат флагманського проєкту Міністерства розвитку громад і територій «Рух без бар’єрів». Для маршруту громада обирає певний відрізок шляху, яким має рухатись людина, і на ньому їй не заважатимуть жодні бар’єри. Мають бути враховані громадський транспорт, дорожнє покриття, школи та садочки, перехрестя, зупинки. Усі точки на цьому шляху мають бути доступними для людей з інвалідністю. А сам маршрут має бути нанесений на карту та доступний для споглядання.

