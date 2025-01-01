Помідори літали салоном, жінка – на підлозі: скандал у маршрутці «Луцьк – Рокині»





На відповідну поведінку керманича в одній з луцьких Фейсбук-груп поскаржилася Юлія Яворська, яка їхала тим же автобусом, передає



Як вказала Юлія, неприємна ситуація трапилась по обіді 23 грудня в автобусі №54, який рухався сполученням «Луцьк – Рокині». Люди попросили водія спинитися на зупинці «Зміїнець».



«Дівчина з квітами встигла вийти, а жінка не встигла нахилитися за сумками, як водій закрив двері та поїхав собі далі. На що люди почали говорити йому, щоб зупинився, бо не всі люди вийшли. Водій різко зупинився і у жінки, яка мала виходити, впала з сумками, закриті помідори покотилися по всій маршрутці. Водій навіть не вибачився. Це жах, а якби жінка поранилась чи сильно вдарилась… Про наслідки водій не подумав», – розповіла у дописі жінка.



Пасажирка назвала ситуацію неприємною та безсоромною:



«Так немає бути... мені дуже хочеться, щоб цю ситуацію взяли до уваги, водій був похилого віку».



Журналісти сайту «Конкурент» звернулись до перевізника ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД, який обслуговує цей маршрут.



Там нам повідомили, що скарги стосовно цього випадку до них не надходило.



Після нашого дзвінка диспетчер переговорив із водієм даного автобусу:



«Водій каже, що просто перевернулася сумка у жінки, впала. Проте ніхто з людей не падав, – повідомила диспетчерка. – Якщо водій притормозив з якоїсь причини, то за що він мав вибачитись? Якщо десь хтось може перебігав дорогу, таке ж всяке може бути. Я не була присутня, я просто не можу вам всю цю ситуацію пояснити, доказів, що таке сталося – теж немає».



Також у підприємстві не можуть підтвердити, що пасажирка впала:



«Не можу вам сказати, у мене доказів немає, я не бачу, не маю, мені ніхто не жалівся на цю ситуацію».



Оскільки прямого звернення зі скаргою до перевізника не надходило, притягнути до відповідальності водія не можуть, оскільки не можуть довести, описаний пасажиркою, перебіг подій.

