У місті на Волині відбудеться благодійний різдвяний ярмарок

У місті на Волині відбудеться благодійний різдвяний ярмарок
У Володимирі в парку «Слов’янський» відбудеться Різдвяний благодійний ярмарок – буде тепло, смачно і дуже по-різдвяному.

Про це повідомили у міськраді Володимира.

Відвідувачів чекають:

▪️ крафтові смаколики

▪️ унікальні вироби локальних майстрів

▪️ гарячі напої

▪️ культурні події

▪️ розіграші за донати

Для дітей: з 12:00 до 13:00 – веселі аніматори, поки ви обираєте подарунки.

Мета ярмарку – збір коштів на підтримку 1-ї батареї 1039 ОЗРП. Кожен донат – це реальна допомога. Це наш перший ярмарок такого формату, і нам дуже важливо бачити вас поруч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ярмарок, Володимир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
24 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ЦВК поновила роботу реєстру виборців
23 грудня, 23:19
У місті на Волині відбудеться благодійний різдвяний ярмарок
23 грудня, 22:43
Місце, де здоров’я стає пріоритетом
23 грудня, 21:22
У Луцьку затвердили перший безбар’єрний маршрут, який ще належить дооблаштувати
23 грудня, 21:12
Медіа
відео
1/8