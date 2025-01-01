У місті на Волині відбудеться благодійний різдвяний ярмарок

У Володимирі в парку «Слов’янський» відбудеться Різдвяний благодійний ярмарок – буде тепло, смачно і дуже по-різдвяному.Про це повідомили у міськраді Володимира.Відвідувачів чекають:▪️ крафтові смаколики▪️ унікальні вироби локальних майстрів▪️ гарячі напої▪️ культурні події▪️ розіграші за донатиДля дітей: з 12:00 до 13:00 – веселі аніматори, поки ви обираєте подарунки.Мета ярмарку – збір коштів на підтримку 1-ї батареї 1039 ОЗРП. Кожен донат – це реальна допомога. Це наш перший ярмарок такого формату, і нам дуже важливо бачити вас поруч.