У місті на Волині відбудеться благодійний різдвяний ярмарок
23 грудня, 22:43
У Володимирі в парку «Слов’янський» відбудеться Різдвяний благодійний ярмарок – буде тепло, смачно і дуже по-різдвяному.
Про це повідомили у міськраді Володимира.
Відвідувачів чекають:
▪️ крафтові смаколики
▪️ унікальні вироби локальних майстрів
▪️ гарячі напої
▪️ культурні події
▪️ розіграші за донати
Для дітей: з 12:00 до 13:00 – веселі аніматори, поки ви обираєте подарунки.
Мета ярмарку – збір коштів на підтримку 1-ї батареї 1039 ОЗРП. Кожен донат – це реальна допомога. Це наш перший ярмарок такого формату, і нам дуже важливо бачити вас поруч.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у міськраді Володимира.
Відвідувачів чекають:
▪️ крафтові смаколики
▪️ унікальні вироби локальних майстрів
▪️ гарячі напої
▪️ культурні події
▪️ розіграші за донати
Для дітей: з 12:00 до 13:00 – веселі аніматори, поки ви обираєте подарунки.
Мета ярмарку – збір коштів на підтримку 1-ї батареї 1039 ОЗРП. Кожен донат – це реальна допомога. Це наш перший ярмарок такого формату, і нам дуже важливо бачити вас поруч.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
24 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ЦВК поновила роботу реєстру виборців
23 грудня, 23:19
У місті на Волині відбудеться благодійний різдвяний ярмарок
23 грудня, 22:43
Місце, де здоров’я стає пріоритетом
23 грудня, 21:22