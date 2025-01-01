ЦВК поновила роботу реєстру виборців





Як повідомляє Давид Арахамія.



"Як і обіцяв, інформуватиму суспільство про підготовку до можливого проведення виборів в умовах воєнного стану. Сьогодні, вперше за час повномасштабного вторгнення, постановою ЦВК було відновлено роботу "Державного реєстру виборців", - написав він.



За його словами, відповідну постанову ЦВК ухвалила сьогодні. Це рішення відкриває шлях до підготовки можливого проведення виборів в умовах воєнного стану.



Арахамія зазначив, що відновлення роботи реєстру фактично дозволяє поновити взаємодію ЦВК з громадянами та органами влади, а також розпочати актуалізацію даних. Він наголосив, що оновлення Державного реєстру виборців є однією з базових умов для проведення будь-яких виборів.



Політик підкреслив, що війна суттєво вплинула на демографічну ситуацію в країні, і ці зміни мають бути коректно відображені в реєстрі. За його словами, попереду значний обсяг роботи з оновлення даних.



"Війна сильно вплинула на демографічні показники і це має бути відображено в реєстрі. Роботи в цьому напрямку предостатньо", - заявив він.



Вибори під час війни



Нагадаємо, кілька тижнів тому президент США Дональд Трамп зазначив, що в Україні давно не проводили вибори і натякнув на їхню необхідність.



У відповідь президент України Володимир Зеленський повідомив, що готовий до виборів, але для цього потрібне відповідне законодавство та гарантії безпеки для всіх громадян під час голосування. Водночас російський диктатор Володимир Путін висунув вимогу, щоб Україна забезпечила можливість голосування для мешканців тимчасово окупованих територій.



Водночас, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що новий закон про вибори в умовах війни буде одноразовим. Існує ще багато питань, які необхідно узгодити.



Варто зауважити, що питання виборів в Україні під час війни підіймалось неодноразово, але зрештою всі сходились на тому, що з безпекових міркувань це неможливо.

