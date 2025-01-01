Україна і США підготували драфти документів щодо завершення війни, - Зеленський

Володимир Зеленський заслухав детальну доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генштабу Андрія Гнатова за підсумками їх поїздки до США.



Як повідомляє



За словами Зеленського, переговори з представниками президента США Дональда Трампа були продуктивними.



"Продуктивно попрацювали з представниками Президента Трампа, і зараз є підготовлені драфти кількох документів. Зокрема, є документи щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни", - пише Зеленський.



У документах зафіксовані положення, які мають забезпечити реальне припинення бойових дій і не допустити повторного вторгнення Росії.



Глава держави наголосив, що кожен раунд перемовин посилює захист українських інтересів, і Україна продовжуватиме конструктивну роботу в цьому напрямку. Зеленський також подякував європейським партнерам за підтримку та координацію, зазначивши, що дипломатичні зусилля мають супроводжуватися тиском на Росію та посиленням підтримки України.



"Кожен російський удар по Україні та інтенсивні російські штурми на фронті доводять, що налаштованість України на завершення війни значно перевершує російську, і це треба виправити посиленням тиску світу на агресора", - підкреслив він.



Драфти документів - це попередні, робочі версії офіційних угод або рішень, у яких зафіксовані основні ідеї, принципи та пункти домовленостей. Вони ще не є остаточними, можуть доопрацьовуватися, змінюватися й погоджуватися сторонами перед підписанням або ухваленням.



Вимоги США



Нагадаємо, Сполучені Штати підготували мирний план із 28 пунктів, спрямований на завершення війни Росії проти України. Документ, зокрема, містить жорсткі вимоги Кремля як умови припинення бойових дій. Однак згодом план було скорочено до 20 пунктів.



Найбільші суперечки викликає територіальне питання. За даними, США пропонують, аби Україна вивела свої війська з Донецької області, фактично передавши її під контроль Росії як компромісний крок - такої ж позиції дотримується й Москва.



Зеленський неодноразово відкидав подібні вимоги, наголошуючи, що Україна не поступатиметься своїми територіями, адже це суперечить Конституції та нормам міжнародного права.



Водночас глава держави зазначав, що справедливим варіантом початку припинення вогню може стати фіксація його по нинішній лінії фронту.



Своєю чергою російський диктатор Володимир Путін продовжує цинічно звинувачувати Україну та Захід у тому, що нібито через них війна ще не завершилася.



А минулого тижня Зеленський заявив про те, що Україна і США поки що не обговорюють терміни дії гарантій безпеки. Він наполягає на тому, щоб за гарантії безпеки для України проголосував Конгрес США.

