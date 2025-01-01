На Волині поліцейські покарали водія маршрутки, який проігнорував хлопця на кріслі колісному.

Поліцейські Луцького РУП притягнули до адмінвідповідальності водія «маршрутки», який проігнорував хлопця на кріслі колісному.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

"Але ця історія — не лише про відповідальність одного водія і про штраф. Вона — про повагу до людей, про право кожного бути поміченим і не залишеним осторонь через свою вразливість чи життєві обставини", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про інцидент поліцейські виявили кілька днів тому в соцмережах і не залишили її поза увагою, належним чином зареєструвавши відповідні відомості.

Правоохоронці знайшли керманича, про якого йдеться в дописі.
На нього винесли постанову за ст. 121-2 КУпАП (порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів), за якою передбачено накладення штрафу.

Водій свою провину визнав та перепросив за інцидент.
"Ми дякуємо небайдужим мешканцям, які не проігнорували проблему. Саме така громадянська позиція допомагає робити місто безпечнішим і людянішим. Адже за кожним таким випадком — жива людина, і для неї це має значення", - наголосили у поліції.

