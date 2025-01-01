На Волині поліцейські покарали водія маршрутки, який проігнорував хлопця на кріслі колісному.

Поліцейські Луцького РУП притягнули до адмінвідповідальності водія «маршрутки», який проігнорував хлопця на кріслі колісному.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині."Але ця історія — не лише про відповідальність одного водія і про штраф. Вона — про повагу до людей, про право кожного бути поміченим і не залишеним осторонь через свою вразливість чи життєві обставини", - йдеться в повідомленні.Інформацію про інцидент поліцейські виявили кілька днів тому в соцмережах і не залишили її поза увагою, належним чином зареєструвавши відповідні відомості.Правоохоронці знайшли керманича, про якого йдеться в дописі.На нього винесли постанову за ст. 121-2 КУпАП (порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів), за якою передбачено накладення штрафу.Водій свою провину визнав та перепросив за інцидент."Ми дякуємо небайдужим мешканцям, які не проігнорували проблему. Саме така громадянська позиція допомагає робити місто безпечнішим і людянішим. Адже за кожним таким випадком — жива людина, і для неї це має значення", - наголосили у поліції.