Майже всі ракети РФ цієї ночі перехопили пілоти F-16, – Ігнат





Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у телеефірах, пише



"Ви бачите надзвичайно велику ефективність роботи ППО, тому що "Кинджали", хоч не перехоплені "Петріотом", але цілей своїх не досягли.



Із 35 крилатих ракет 34 було збито, в основному літаками F-16 ці ракети були перехоплені, за що ми дякуємо нашим доблесним пілотам", - йдеться в повідомленні.



Ігнат наголосив, що ракети – як авіаційні, класу "повітря-повітря", так і ракети, які до систем протиповітряної оборони, – це доволі дефіцитний товар для ПС ЗСУ на сьогоднішній день.



"Наголошують на цьому усі: і льотчики в своїх інтерв'ю говорять, і вище військове керівництво. Президент України, зокрема, наголошував партнерам на необхідності (буквально нещодавно про це говорив) посилення ППО як самими комплексами, так і ракетами. Тому що деякі комплекси стоять взагалі без ракет", – зазначив речник ПС.



В ніч на 23 грудня російські загарбники завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування (усього 673 засобів повітряного нападу).



Станом на 11.30, за даними ПС ЗСУ, протиповітряною обороною було збито та подавлено 621 повітряну ціль РФ.

