Відчуття справжнього різдвяного дива: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 26 – 28 грудня
Сьогодні, 15:05
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на показ вистав.
Цього тижня глядачі співпереживатимуть несподівану розв’язку стосунків, інтриги, емоційні моменти – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 26 по 28 грудня.
Що насправді криється за словом «уперше» – хвилювання, страх чи очікування дива?
У п’ятницю, 26 грудня, о 18:00, на камерній сцені – сюрреалістична комедія «Перший раз» Міхала Вальчака. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).
Ця вистава з іронією та легким абсурдом показує близькість, самотність і спробу зрозуміти іншого. Герої балансують між реальністю та уявою, де кожна репліка розкриває більше, ніж видається на перший погляд. Постановка дотепна й водночас щемка – це історія про моменти, які змінюють нас назавжди.
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
Любов, інтриги та несподівані ситуації переплітаються у цій блискучій виставі.
У суботу, 27 грудня, о 18:00 – французька комедія «Обережно – жінки!» А. Курейчика. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Людмила Колосович. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).
Постановка сповнена гумору, легкості та дотепних поворотів сюжету, які тримають глядача в напрузі від першої до останньої сцени. Це історія про кумедні людські взаємини та моменти, що спонукають сміятися й замислюватися водночас.
Вертеп, що відбудеться у нашому театрі, буде доволі багатогранним – строкатим, живим і теплим!
У неділю, 28 грудня, о 18:00 – концерт на два відділення «Теплий вертеп. Пісні зими» Дарини Гребенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
У першій частині заходу відтворять традиційний український вертеп із колядками, щедрівками та театральними сценками. Друга частина стане музичною прогулянкою зимовими вулицями з улюбленими українськими хітами. Концерт обіцяє подарувати тепло, усмішки та відчуття справжнього різдвяного дива.
Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
